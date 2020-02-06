سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين وبكين يتفقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملى جوازات سفر دبلوماسية

الخميس، 06 فبراير 2020 12:50 م
البحرين وبكين يتفقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملى جوازات سفر دبلوماسية جانب من اللقاء
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام أحمد محمد الدوسرى سفير مملكة البحرين لدى اليابان، وكاتسوهيكو تاكاهاشى مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية اليابان الصديقة اليوم بتبادل مذكرات دبلوماسية بشأن اتفاق مملكة البحرين واليابان على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" وتؤكد هذه الخطوة مدى التطور والتقدم الذى تشهده علاقات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان كما تعكس الحرص والإرادة المشتركة من أجل تعزيز هذه العلاقات والمضى بالتعاون الثنائى إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.

تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين أكدته أنه لم يتم إلى الآن تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة .

ونفت وزارة الصحة - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين - ما تم نشره في أحد الصحف المحلية الأجنبية حول اشتباه إصابة طالبين عائدين من ووهان الصينية بفيروس كورونا المستجد، داعية إلى ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تواصل مراقبة انتشار الفيروس في العالم، واتخذت عددا من التدابير الاحترازية بما في ذلك الفحص في المنافذ الرئيسية للبحرين.

كما أكدت أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات الوقائية تماشيًا مع الإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمراكز العالمية الرئيسية لمكافحة الأمراض.

 


البحرين

جوازات سفر دبلوماسية

اليابان

مملكة البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"البنك الأهلي" يهبط ببورصة البحرين..و"جى اف اتش" تنفى وجود تطورات تؤثر على السهم

الخميس، 06 فبراير 2020 09:54 ص

تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.51% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:32 م

بنك البحرين والكويت يهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:25 ص

مصرف البحرين المركزى يخفض أسعار الفائدة على الإيداع لأجل شهر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:30 ص

سفارة الكويت لدى البحرين تنظم حملة تبرع بالدم تحت عنوان "دمنا واحد"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة