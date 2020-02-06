البحرين وبكين يتفقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملى جوازات سفر دبلوماسية

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قام أحمد محمد الدوسرى سفير مملكة البحرين لدى اليابان، وكاتسوهيكو تاكاهاشى مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية اليابان الصديقة اليوم بتبادل مذكرات دبلوماسية بشأن اتفاق مملكة البحرين واليابان على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" وتؤكد هذه الخطوة مدى التطور والتقدم الذى تشهده علاقات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان كما تعكس الحرص والإرادة المشتركة من أجل تعزيز هذه العلاقات والمضى بالتعاون الثنائى إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.

تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين أكدته أنه لم يتم إلى الآن تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة .

ونفت وزارة الصحة - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين - ما تم نشره في أحد الصحف المحلية الأجنبية حول اشتباه إصابة طالبين عائدين من ووهان الصينية بفيروس كورونا المستجد، داعية إلى ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تواصل مراقبة انتشار الفيروس في العالم، واتخذت عددا من التدابير الاحترازية بما في ذلك الفحص في المنافذ الرئيسية للبحرين.

كما أكدت أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات الوقائية تماشيًا مع الإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمراكز العالمية الرئيسية لمكافحة الأمراض.