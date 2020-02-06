

وأضافت اللجنة أن 5328 حالة جديدة مشتبها بها سجلت أمس، وأن 3859 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، وقد خرج 1153 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.. مشيرة إلى أنه تم تعقب 282813 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 21365 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس.

وسجلت منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة 21 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.

وأنشأت مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) 132 موقعا للحجر الصحي، لتوفير أكثر من 12500 سرير للتعامل مع العدد المتزايد من المرضى الذين تأكدت إصابتهم أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.