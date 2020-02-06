أمريكا تسجل الإصابة رقم 12 بفيروس كورونا فى ولاية ويسكونسن

رويترز ووكالات الأنباء

قالت إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن الأمريكية ، إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أكدت حدوث الإصابة 12 بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.وقالت الإدارة الصحية الامريكية، إنه تم رصد الحالة في ولاية ويسكونسن - شمال وسط البلاد - وإن المريض سافر عدة مرات إلى بكين قبل مرضه وتعامل خلال وجوده بالصين مع أشخاص تبينت إصابتهم.

ولم تتوافر بعد معلومات عن حالة المريض.

من جهة أخرى ، بدأت الولايات المتحدة ، تطبيق قيود صارمة على السفر هذا الأسبوع فى محاولة لاحتواء تفشى وباء كورونا المتحور الجديد الذى أودى حتى الآن بحياة أكثر من 425 شخصا فى الصين وإصابة أكثر من 20 ألفا في أنحاء العالم.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس ازار ، إن الإجراءات تتضمن منعا مؤقتا لدخول الأجانب الذين زاروا الصين في 14 يوما السابقة لوصولهم للولايات المتحدة.

وأضاف أنه تنطبق القيود أيضا على المواطنين الأمريكيين الذين كانوا في إقليم هوبى الصيني، مركز تفشى الوباء، في الأسبوعين السابقين على عودتهم للولايات المتحدة، وعند عودتهم سيخضع هؤلاء المواطنون لحجر صحي إجباري لمدة أسبوعين.

وفى الوقت نفسه يخضع الأمريكيون العائدون من مناطق أخرى في البر الرئيسى للصين في 14 يوما السابقة لعودتهم لفحوصات طبية في موانئ العودة ويواجهون حجرا صحيا اختياريا لمدة تصل إلى أسبوعين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس الأربعاء، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.