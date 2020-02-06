ألمانيا تعلن ترحيل أكثر من 22 ألف طالب لجوء

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أعلنت ألمانيا اليوم الخميس عن ترحيل نحو 22 ألف طالب لجوء إلى بلادهم؛ ما يعنى انخفاضا فى أعداد المرحلين للعام الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية - فى تقرير سنوى "إن هذه الإحصائيات تشير إلى انخفاض أعداد طالبى اللجوء المرحلين باعتبار أن حالات الترحيل بلغت هذا العام 22097 بعدما وصلت إلى 23617 حالة فى عام 2018 و 23966 حالة خلال عام 2017".

وبحسب التقرير فإن هذه الأعداد لا تشمل حالات الترحيل القسرى من جراء ارتكاب جرائم او مخالفات حيث أن عمليات الترحيل لهذه الأسباب قد شهدت فى المقابل زيادة العام الماضي.

وفى السياق، لفتت وزارة الداخلية الألمانية إلى أنها رحلت - خلال عام 2019 - بشكل قسرى 2934 شخصا، فى مقابل 2497 شخصا خلال عام 2018.

وفى سياق منفصل، أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين، وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الثلاثاء، أن عشر حالات كانت في ولاية "بافاريا" الألمانية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بـ 3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها اليوم /الثلاثاء/ لشاب يبلغ من العمر 39 عاما ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.

وأضافت اللجنة أن 2788 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.