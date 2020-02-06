أشرف زكى على منصة الاحتفال بمولد السيدة نفيسة

كتب على عبد الرحمن - تصوير أشرف فوزى

حرص الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على حضور الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، التى تحييها الطرق الصوفية، بحضور الشيخ ياسين التهامى، عميد الإنشاد الدينى ومحمود التهامى نقيب المنشدين.

واعتاد الفنان أشرف زكى، على حضور الاحتفال بالليلة الختامية بمولد السيدة نفيسة، ومشاركة لقطات من حضوره للاحتفال عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

واحتفالية الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة بدأت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، حيث بدأها الشيخ محمود ياسين التهامى نقيب المنشدين، بوصلة من المديح النبوى، بحضور الآلاف من المنتمين للطرق الصوفية، ومحبى الإنشاد الدينى.

ولدت السيدة نفيسة رضى الله عنها ، بمكة المكرمة في 11 من ربيع الأول عام 145 هـ، وانتقل بها أبوها "الحسن الأنور" إلى المدينة المنورة وهي في الخامسة من عمرها، وهناك كانت تذهب إلى المسجد النبوي وتسمع العلم من شيوخه، وتتلقى الحديث والفقه من علمائه، حتى لقبها الناس بـ"نفيسة العلم" قبل أن تصل لسن الزواج ،وتزوجت في رجب عام 161 هـ، من "إسحاق المؤتمن بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ورحلت مع أسرتها إلى مصر، ووصلوا إلى القاهرة في 26 رمضان عام 193 هـ، وحين علم المصريين بقدومهم خرجوا لاستقبالهم في العريش، ورحبوا بهم، وأقبلوا عليها يلتمسون منها العلم حتى كادوا يشغلونها عما اعتادت عليه من عبادات، فخرجت عليهم قائلة: "كنتُ قد اعتزمت المقام عندكم، غير أني امرأة ضعيفة، وقد تكاثر حولي الناس فشغلوني عن أورادي، وجمع زاد معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جدي المصطفى"، ففزعوا لقولها، ورفضوا رحيلها، حتى تدخل والي مصر السري بن الحكم وقال لها: "يا ابنة رسول الله، إني كفيل بإزالة ما تشكين منه"، فوهبها دارًا واسعة -وهي مكان مسجدها الحالي-، وحدد يومين في الأسبوع يزورها الناس فيهما طلبًا للعلم والنصيحة، لتتفرغ هي للعبادة بقية الأسبوع فرضيت وبقيت.