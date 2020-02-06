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آثار الإسكندرية: إزالة 5 آلاف متر من الحشائش بمنطقة أبو مينا الأثرية

الخميس، 06 فبراير 2020 04:58 م
آثار الإسكندرية: إزالة 5 آلاف متر من الحشائش بمنطقة أبو مينا الأثرية إزالة الحشائش
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت إدارة الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية بالإسكندرية، استمرار متابعه مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية والتي تنفذها وزارة السياحة والآثار.

وقام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي  بتفقد مشروع تخفيض المياه الجوفية وبحضور دكتورة  جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ، ومهندسى الإدارة الهندسية والاثرين والشركة المنفذة واستشاري المشروع معهد بحوث المياه الجوفية التابع لوزارة الري وتمت متابعة وتفقد أعمال استكمال تنمية الآبار وتطهيرها ومسار خطوط الطرد.

وقال محمد متولي إنه تم إزالة خمسة آلاف متر من الحشائش من منطقة أبو مينا هذا الاسبوع والذي قام بة دير "مارى مينا" بناء علي التعاون والتنسيق الذي تم مع الانبا كيرلس أفامينا رئيس الدير والقمص تداوس أفامينا مسؤل ملف المنطقة الاثرية بالدير، ومسؤولي الدير.

وتقع المنطقة الاثرية على مقربة تبلغ نحو 45 دقيقة من الدير الحديث ، حيث تقع بقايا المدينة الاثرية القديمة من شواهد و أعمدة رخامية يتوسطها الكنيسة الخشبية التى بنيت مؤخرا لأداء صلوات القداسات وسط منطقة الدير القديم و التى بنيت حول " مذبح قديم حجرى كان مخصص للكاتدرائية القديمة التى بنيت على شكل صليب بالمنطقة الأثرية.

وتمتد مدينة "بومينا الأثرية" على مساحة تبلغ نحو 2000 فدان ، تمتد حول قبر القديس " مارمينا" و الذى تعرض للغرق بالمياه الجوفية بما أصبح يشوه المشهد الجمالى للمنطقة.

والمنطقة الأثرية كانت بمثابة حج ثان للمسيحين بالعالم بعد القدس، وكانت قديما مصدرا من مصادر دخل الكنيسة المصرية ، بعد أن تحولت المنطقة الى مشفى بسبب العجائب الى شهدتها المنطقة من الشفاء من الأمراض ، لذلك أطلق على القديس مارمينا "مارمينا العجائبى" .

 

ازالة الحشائش
ازالة الحشائش

 

ازالة 5 الاف متر حشائش
ازالة 5 الاف متر حشائش

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

 

 


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