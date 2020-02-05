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FDA تمنح موافقة طارئة لاختبار فيروس كورونا لسرعة التشخيص

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:30 م
FDA تمنح موافقة طارئة لاختبار فيروس كورونا لسرعة التشخيص FDA تمنح موافقة طارئة لاختبار كورونا
كتبت إيناس البنا

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طلب الطوارئ الخاص باختبار فيروس كورونا من مركز السيطرة على الأمراض،  لسرعة استخدامه فى تشخيص الفيروس القاتل، حيث يتم الآن توسيع استخدام الاختبار ليشمل مختبرات "معتمدة من مركز السيطرة على الأمراض"، ولكن إدارة الأغذية والعقاقير رفضت تحديد عدد المرافق التي يشملها الموافقة.

ووفقا لتقرير " الديلى ميل"، تهدف هذه الخطوة إلى تسريع واحتواء حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ولكن من دون عدد محدد من المختبرات المعتمدة، وكان التفويض يقتصر حتى وقت قريب على مختبرات مراكز السيطرة على الأمراض ، والتي يقول موقع الوكالة إن هناك حوالي 200 منها على مستوى البلاد.

بينما رفض متحدث باسم إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) الإجابة عن عدد المعامل المسموح لها الآن باستخدام الاختبار وتحليله.

ولكن بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ هذا، يمكن استخدام تحليل 2019- PCR في المرضى الذين يشتبه فى إصابتهم وفقا لمعايير CDC لاختبار فيروس كورونا من عدمه.

وحتى الآن ، تم تأكيد 11 مريضًا بفيروس كورونا ، و 167 مريضًا قد اختبروا نتائج سلبية ، و 82 اختبارًا معلقًا ، ويتبع مركز السيطرة على الأمراض 36 شخصًا "قيد التحقيق".

وقالت ادارة الاغذية والعقاقير في بيان لها إن النتائج السلبية لا تحول دون الاصابة بعدوى 2019-nCoV ويجب ألا تستخدم كأساس وحيد للعلاج أو غيره من قرارات ادارة المرضى."

ووفقا للتقرير فكلما زاد عدد المعامل التي تتمتع بالوصول إلى الاختبار التشخيصي، زادت احتمالات تشخيص الركاب المحتجزين أو تطهيرهم من فيروس كورونا بسرعة أكبر ، ونأمل في تخفيف عبء الفحص على المواطنين ومسؤولي الدولة والمرافق.

قد يصبح هذا الاختبار مهمًا بشكل متزايد الآن، خاصة بعد أن تم الإبلاغ عن أكثر من حالة انتقال من شخص إلى شخص في الولايات المتحدة.

 

 


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