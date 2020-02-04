سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية تطالب FDA بترخيص طارئ لاختبار كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:00 م
مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية تطالب FDA بترخيص طارئ لاختبار كورونا فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، بطلب للحصول على تصريح طارئ لتوزيع اختبارها فيروس كورونا، وتعتقد أن التشخيص قد يكون متاحا بحلول نهاية الأسبوع.

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" يعد مختبر الوكالة الصحية في أتلانتا، بولاية جورجيا، هو المكان الوحيد في البلاد المجهز بفحص الدم الذي يشخص الفيروس، حيث ينتظر 82 شخصًا النتائج.

اخر احصائية بارقام المصابين بفيروس كورونا
اخر احصائية بارقام المصابين بفيروس كورونا

 

ويسمح تصريح الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للوكالة الفيدرالية بإرسال الاختبارات إلى الولايات، مما يعجل بعملية تشخيص الفيروس.

ويشدد مسئولو الصحة على أن خطر الإصابة بالفيروس التاجي على الأمريكيين منخفض، ولكن المسافرين ما زالوا يتدفقون من ووهان والبر الرئيسي للصين، وتقول سلطات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من المؤكد أن البعض سيحمل الفيروس معهم.

وقالت الدكتورة نانسي ميسونييه ، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، إن أي شخص سافر داخل الصين خلال الأيام 14 الماضية سيتم توجيهه عبر 11 مطارًا أمريكيًا للفحص، على أن يتم العزل تلك المدة لحين التأكد من عدم وجود أعراض للمرض.

 

ومنذ بدء تفشي المرض في ديسمبر 2019، كانت 99 % من الحالات في الصين ومعظمها في ووهان، ولكن حتى تلك اللحظة سجلت حالات الإصابة اكثر من 20.000 ألف حالة إصابة فى دول عديدة مع تسجيل ما يقرب من 427 حالة وفاة، منها 11 حالة مؤكدة في الولايات المتحدة من بينها 6 حالات في كاليفورنيا 2 في ولاية إلينوي و1  في كل من أريزونا وماساتشوستس وواشنطن.

وكانت 9 حالات من بين الأشخاص الذين سافروا إلى ووهان ، و2 من حالات الانتقال من شخص لآخر.

 

يذكر أن حالات الوفاة من فيروس كورونا تجاوزت عدد القتلى فى الصين مقارنة بفيروس السارس فى الفترة 2002-2003 فى للصين حيث سجلت 427 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا مقارنة بـ 349 شخصا من السارس، ومع ذلك، فإن معدلات الوفيات أقل بالنسبة لفيروس كورونا سجل 2% بينما سجل سارس معدل وفيات وصلت إلى  10%.

 

 


فيروس كورونا

كورونا

حالات الإصابة بكورونا

حالات الوفاة بكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تدريب الأطباء وإعلان الطوارئ بالحميات.. أبرز استعدادات أسوان لـ"كورونا" (صور)

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:19 ص

إجراءات وقائية بعدد من الدول للحد من تفشى فيروس كورونا والسيطرة عليه

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:45 ص

مدينة ووهان الصينية تضيء المبانى بعبارات تحفيزية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:22 ص

واشنطن بوست: كورونا يسبب توتر فى العلاقات الأمريكية - الصينية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:15 ص

الصين تسعى لطمأنة العالم بشأن السيطرة على فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة