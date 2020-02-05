سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الصحة البريطانى يدعو مواطنيه العائدين من الصين إلى المكوث فى المنازل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:32 م
وزير الصحة البريطانى يدعو مواطنيه العائدين من الصين إلى المكوث فى المنازل مات هانكوك
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 دعا وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء المواطنين البريطانيين العائدين من الصين إلى عزل أنفسهم والمكوث في المنازل ، مشيرا إلى أنه يتعين عليهم الاتصال بالإسعاف إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الوزير قوله ، إنه يتعين على هؤلاء الأشخاص عدم التوجه إلى الأطباء أو قسم الحوادث ، وحالات الطوارئ لتجنب تفشي الفيروس.
وأوضح أنه توجد حالتا إصابة بالفيروس في بريطانيا ، وأنه يتوقع ظهور مزيد من حالات الإصابة بالفيروس ، مؤكدا أن ( لندن ) لن تقوم بأي "مجازفات" حسب تعبيره .
وكانت وزارة الخارجية البريطانية نصحت ثلاثين ألفا من رعاياها أمس /الثلاثاء / بمغادرة الصين في أقرب فرصة ، واقترحت حظر سفر البريطانيين للصين.
وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 165 بريطانيًا وعائلاتهم لايزالون في إقليم "هوبي " نقطة تفشي الفيروس، وأنه اعتبارًا من اليوم طلب 108 بريطانيين المساعدة لمغادرة الصين.
وقد تم إجلاء 94 بريطانيًا وأسرهم بالفعل من مدينة "ووهان " الصينية على متن طائرتين وصلتا بريطانيا يومي /الجمعة / و/الأحد/ الماضيين.
يذكر - في هذا الصدد - أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 490 شخصًا في الصين ، وإصابة نحو 24 ألفا و324 آخرين حتى الآن.

مات هانكوك

بريطانيا

الصين

الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة