وزير الصحة البريطانى يدعو مواطنيه العائدين من الصين إلى المكوث فى المنازل

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دعا وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء المواطنين البريطانيين العائدين من الصين إلى عزل أنفسهم والمكوث في المنازل ، مشيرا إلى أنه يتعين عليهم الاتصال بالإسعاف إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الوزير قوله ، إنه يتعين على هؤلاء الأشخاص عدم التوجه إلى الأطباء أو قسم الحوادث ، وحالات الطوارئ لتجنب تفشي الفيروس.

وأوضح أنه توجد حالتا إصابة بالفيروس في بريطانيا ، وأنه يتوقع ظهور مزيد من حالات الإصابة بالفيروس ، مؤكدا أن ( لندن ) لن تقوم بأي "مجازفات" حسب تعبيره .

وكانت وزارة الخارجية البريطانية نصحت ثلاثين ألفا من رعاياها أمس /الثلاثاء / بمغادرة الصين في أقرب فرصة ، واقترحت حظر سفر البريطانيين للصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 165 بريطانيًا وعائلاتهم لايزالون في إقليم "هوبي " نقطة تفشي الفيروس، وأنه اعتبارًا من اليوم طلب 108 بريطانيين المساعدة لمغادرة الصين.

وقد تم إجلاء 94 بريطانيًا وأسرهم بالفعل من مدينة "ووهان " الصينية على متن طائرتين وصلتا بريطانيا يومي /الجمعة / و/الأحد/ الماضيين.

يذكر - في هذا الصدد - أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 490 شخصًا في الصين ، وإصابة نحو 24 ألفا و324 آخرين حتى الآن.