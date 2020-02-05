مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت ربة منزل بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعها أسفل عجلات القطار القادم من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بدائرة مركز الزقازيق، أثناء العبور من مكان غير مخصص للمشاة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار، وبالعرض على نيابة مركز الزقازيق، قررت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

البداية كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة السكة الحديد، بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مركز شرطة الزقازيق، أثناء عبور" نسمة م ال م ع " 30 سنة ربة منزل مقيمة الشبانات، دائرة مركز الزقازيق، من مكان غير مخصص للمشاه، صدمها القطار رقم 273 القادم من الزقازيق إلى الإسماعيلية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1369 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن .

كما لقى شخص بمحافظة الشرقية، مصرعه أسفل عجلات القطار بمزلقان السوق كفر صقر، أثناء العبور من مكان غير مخصص للمشاة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وبالعرض على نيابة كفر صقر، قررت بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية .

البداية كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من شرطة السكة الحديد، بمصرع شخص أسفل عجلات القطار القادم من المنصورة للقاهرة، أثناء عبور المتوفى مزلقان السوق، بنطاق مركز شرطة كفر صقر، من مكان غير مخصص للمشاه، وتوفى على الفور وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام .

يذكر أن مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطار من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث بطريق مصر إسماعيلية، وأسفر عن إصابة 15 شخص من عائلة واحدة من دائرة مركز فاقوس، أصيبوا فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، دائرة قسم أول العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين أن بينهم 3 أطفال وإصابتهم جميعا عبارة عن سحجات وكدمات، بإستثناء حالة واحدة لشخص عمرها 49 سنة مصاب بكسر بقاع الجمجمة ، قام اللدكتور أبو الفتوح عياد، مدير عام المستشفى ،بتحويلها لمستشفى الزقازيق الجامعى للمتابعة وعمل الأشعة اللازمة، فيما خرج جميع المصابون من مستشفى بلبيس العام، بعد تماثلهم للشفاء،وتبين أنهم مقيمين ناحية أبو شلبى فاقوس وكانوا فى طريقهم لزيارة أقاربهم بناحية التجمع الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين إن الحادث نتيجة إختلال عجلة القيادة وتم رفع أثار الحادث من الطريق من قبل الشرطة وشرطة المرور وتسير الحركة المرورية على الطريق.