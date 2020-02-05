مرصد الكهرباء: 23 ألفا و 200 ميجاوات زيادة احتياطية بالشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكين، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء، 24 ألفا 900 ميجا وات، موضحا أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء 25 ألفا ميجا وات.

وتوقع الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح، اليوم الاربعاء، قدرها 23 ألفا 200 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

الجدير بالذكر، أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، والذى بلغ ذروته فى صيف 2014، حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً بدءًا من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية، ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة، حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء ويصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع المقبل للإعلان عن قواعد تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة لتبدأ شركات توزيع الكهرباء فى تلقى طلبات المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم عرض قواعد تركيب العدادات الكودية مسبوقة على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل الإعلان عنها من خلال وسائل الاعلام.