مايك بومبيو: سنواصل تقديم المساعدات للمتضررين من فيروس كورونا

كتبت ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة ببذل كل الجهود اللازمة لحماية صحة ورفاهية المواطنين الأمريكيين فى الخارج، مشددا على أن أمريكا تظل ملتزمة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة لجميع المتضررين من فيروس كورونا.

وقال بومبيو فى تصريحات نقلها الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية: "نفخر بالتوصيل السريع لمعدات الحماية الشخصية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية والإنسانية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الصين، ممتن للمنظمات الأمريكية السخية التي تتبرع لجهود الإغاثة".



الخارجية الأمريكية

وتابع: "نظل ملتزمين ببذل كل الجهود اللازمة لحماية صحة ورفاهية المواطنين الأمريكيين في الخارج، وسنواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة لجميع المتضررين من فيروس كورونا".



بومبيو

فيما قللت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر على نحو وبائي في الصين وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى.

وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانج اكتشف عقارا فعالا لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة سكاي نيوز البريطانية أن باحثين حققوا "تقدما كبيرا" في ابتكار لقاح.

وتعليقا على هذه الأنباء قال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)".

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طلب الطوارئ الخاص باختبار فيروس كورونا من مركز السيطرة على الأمراض، لسرعة استخدامه فى تشخيص الفيروس القاتل، حيث يتم الآن توسيع استخدام الاختبار ليشمل مختبرات "معتمدة من مركز السيطرة على الأمراض"، ولكن إدارة الأغذية والعقاقير رفضت تحديد عدد المرافق التي يشملها الموافقة.

ووفقا لتقرير "الديلى ميل"، تهدف هذه الخطوة إلى تسريع واحتواء حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ولكن من دون عدد محدد من المختبرات المعتمدة، وكان التفويض يقتصر حتى وقت قريب على مختبرات مراكز السيطرة على الأمراض، والتي يقول موقع الوكالة إن هناك حوالي 200 منها على مستوى البلاد.

بينما رفض متحدث باسم إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) الإجابة عن عدد المعامل المسموح لها الآن باستخدام الاختبار وتحليله.

ولكن بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ هذا، يمكن استخدام تحليل 2019- PCR في المرضى الذين يشتبه فى إصابتهم وفقا لمعايير CDC لاختبار فيروس كورونا من عدمه.

وحتى الآن، تم تأكيد 11 مريضًا بفيروس كورونا، و 167 مريضًا قد اختبروا نتائج سلبية، و 82 اختبارًا معلقًا، ويتبع مركز السيطرة على الأمراض 36 شخصًا "قيد التحقيق".