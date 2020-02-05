لأول مرة.. 28 موجها بالتربية والتعليم و80 طالب يشاركون فى حملة ترشيد استهلاك المياه

كتب أحمد حسن

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في اجتماع تنسيقي بين 28 موجه أول بقسم الكشافة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وأكثر من 80 طالب من الكشافة، وبحضور ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وفريق توعية شركتى مياه الشرب، والصرف الصحي بالقاهرة، وائل عبدالله مسئول الكشافة المركزي وإيمان فاروق موجه أول التربية الرياضية بتعليم القاهرة، وذلك بالمركز الرياضي بالعباسية التابع لمديرية التربية والتعليم.

ويهدف الاجتماع التنسيقى إلى توعية أعضاء الحركة الكشفية بالقاهرة وتدريبهم على تنفيذ أنشطة التوعية لترشيد استهلاك المياه، كأحد أهداف المبادرة القومية التي أطلقتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والتي تستمر لنهاية عام 2020، تحت شعار " كل نقطة بتفرق".

وقال، محمد صلاح، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب أنه تم تقسيم إدارات التربية والتعليم بالقاهرة الي مجموعتين بين شركة مياه القاهرة وصرف القاهرة، علي ان يتم تدريب قادة الكشافة بالقاهرة علي توعية الطلاب بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، من خلال تنفيذ زيارت ميدانية لمحطات مياه وصرف القاهرة وعرض المواد الاعلانية والعلمية التي انتجتها الشركة القابضة حديثا، لرفع الوعي القومي بالموقف المائي المصر، حيث يتم تكثيف العمل في الفصل الدراسي الثانى، من خلال عدة محاور:(تصميم بوستر للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه - الإذاعة المدرسية وطابور الصباح - إعداد مجلة حائط عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه - عمل فنى (مسرحية / مسرح عرائس / أغنية / أخرى) عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها).