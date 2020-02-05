فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

كتبت ـ فاطمة خليل

وجَّهت السلطات الصينية بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع، وذكر "مبدأ توجيهي" مشترك، صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن العام - بثته وسائل إعلام صينية أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس "كورونا " بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضح أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

ونستعرض من خلال الفيديو التالى قرار الصين بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد بالقرب من مكان وفاتهم.

ـ مخاوف كثيرة ارتبطت بفيروس كورونا منذ ظهوره فى الصين

ـ هذه المخاوف وصلت لدرجة قيام الصينيين بحرق جثث الموتى المصابين بالمرض

ـ ولكن ما هو السر وراء هذا القرار؟

ـ وهل حرق الجثث يساعد فى القضاء على الفيروس؟

ـ وفقا لمنظمة الصحة العالمية

لا يوجد دليل أن الجثث تشكل خطر الإصابة بالأمراض الوبائية

ـ معظم مسببات الأمراض لا تعيش لفترة طويلة في جسم الإنسان بعد الموت.

ـ البقايا البشرية لا تشكل أى خطورة إلا في حالات قليلة، مثل:

الوفيات الناجمة عن الكوليرا أو الحمى النزفية.

العمال الذين يتعاملون مع الجثث هم الأكثر تعرضا للعدوى

-في حالة وقوع إصابات جماعية من الأفضل دفن الجثث.