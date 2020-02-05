سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. الداخلية تحبط تهريب 300 طربة حشيش

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:19 م
فيديو.. الداخلية تحبط تهريب 300 طربة حشيش حشيش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 300 طربة لمخدر الحشيش، وتمكنت الإدارة من ضبط تشكيل آخر تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدرى الهيروين وأقراص الكبتاجون.
 
 
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
 
 

مخدرات

اقراص مخدرة

تهريب مخدرات

حوادث

أخبار مصرية

أخبار عاجلة

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة