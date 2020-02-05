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غرفة الغوص: تدريبات العاملين للتوعية البيئية بيخوت السفارى شرط تجديد التراخيص

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:00 م
غرفة الغوص: تدريبات العاملين للتوعية البيئية بيخوت السفارى شرط تجديد التراخيص غوص
كتبت آمال رسلان

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أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن بدء الدورات التدريبية للتوعية البيئية الخاصة بالعاملين من أطقم اليخوت السفارى السياحية فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية، وتعد هذه الدورات شرط لتتمكن المنشأت من إصدار بطاقات الغرفة للعاملين لديها من أطقم يخوت السفارى حيث إنه لن يتم تجديد خطاب العضوية لليخوت إلا بعد إستيفاء الإشتراطات المشار إليها بشأن العاملين.

وأشارت الغرفة إلى أن الدورات ستتم بمدينة شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء، يوم 15 فبراير، وبمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر يوم 27 فبراير 2020، والفئات المستهدفة هى ريس، بحرى، ميكانيكى، مُساعد ميانيكى، طباخ، مساعد طباخ، خدمة صالون.

كانت غرفة الغوص والأنشطة البحرية قد بدأت فى خطة ممنهجة لتدريب الكوادر البشرية التى تعمل فى هذا المجال بالمقاصد السياحية المصرية، خاصة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، فى الوقت الذى تعود فيه الشواطئ المصرية لرواجها عالميا، واستعادة مكانتها المميزة، خاصة مع تميزها فى الرياضات المائية المختلفة، التى كان آخرها نشر شبكة cnn الأمريكية فيلما عن شاطئ النيزك فى مرسى علم.

وتستهدف غرفة الغوص والأنشطة البحرية تدريب 9 آلاف عامل فى هذا القطاع سنويا، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات ليكون إجمالى الكوادر المدربة فى الثلاث سنوات 27 ألف عامل، ويأتى ذلك ضمن خطة اتحاد الغرف السياحية لتدريب العملين بقطاع السياحة فى التخصصات المختلفة، لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائح.

وتتم الخطة التدريبية من خلال منحة الاتحاد الأوروبى المقدمة للحكومة المصرية، وتبلغ مليون و440 ألف يورو، يضاف إليها وفقا للاتفاق مع الاتحاد الاوروبى نسبة 20% هى نصيب وزارة السياحة من تمويل المشروع.


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