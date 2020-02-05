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عزل 20 راكبا من جنسيات مختلفة بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:57 ص
عزل 20 راكبا من جنسيات مختلفة بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء مطار القاهرة - ارشيفية
كتبت ـ رحاب نبيل

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عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 20 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا وغانا علي عدة رحلات طيران، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراءو  ،صرحت مصادر بالحجر الصحي، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من اديس أبابا ، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 7 ركاب من جنسيات وأعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي، كما عثر أطباء الحجر الصحي علي 12 راكبا لا يحملون نفس الشهادات الطبية فور وصولهم من السودان، وكذلك راكب قادم من غانا علي الطائرة المصرية .

واضافت المصادر أن الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، أمر بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي، وتم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار .

يذكر أن وزارة الصحة ممثلة فى إداراتها وهى العيادة الطبية والحجر الصحى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين على مدار الساعة وتحويل حالات الطوارئ للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة وكذلك مراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى واتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية.

وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 6 ملايين و59 ألفاً و135 راكباً، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضى 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحى المتواجدة فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.


مطار القاهرة

الحجر الصحي

الحمي الصفراء

رحلات الطيران

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