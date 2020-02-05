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طائرة تهبط اضطراريا فى كندا بسبب زعم راكب إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:33 ص
طائرة تهبط اضطراريا فى كندا بسبب زعم راكب إصابته بفيروس كورونا مطار تورونتو فى كندا
كتب هيثم سلامة

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اضطرت طائرة على متنها 243 شخصا العودة بعد ساعتين من رحلتها إلى المطار تورونتو فى كندا، حيث زعم راكبا على متنها أنه مصاب بفيروس كورونا يوم الاثنين الماضى، خلال زيارته للصين، وذلك بحسب موقع سكاي نيوز.  

 

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرجل وقف خلال الرحلة القادمة من مدينة تورنتو بدولة كندا، حيث من المقرر وصولها إلى مدينة مونتيجو باى بجاميكا، وأدعى كذبا أنه كان فى الصين مؤخرا وأصيب بفيروس كورونا، ليتخذ كابتن الطائرة قرارا بالعودة مرة أخرى إلى المطار وفقا للبرتوكول فى تلك الحالات.

 

وقالت إحدى الركابات على متن الطائرة، تدعى جولى آن بروديريك، إنها وعائلتها كانوا قلقين، حيث كانوا فوق ولاية فلوريدا الأمريكية، وتفاجئوا بأن الطائرة تلتف حيث حلقت فى الاتجاه المعاكس، مشيرة إلى أنها رأت الرجل خلال التقاطه صورة سيلفى على متن الطائرة، وأخبر الركاب من حوله أنه مصاب بفيروس كورونا، بينما جاءت المضيفات وقدموا له قناعا وقفزات ونقلوه إلى الجزء الخلفى من الطائرة.

 

من جانبها، قالت شركة التابعة لها الطائرة ويست جيت في بيان لها، إن الطاقم اتبع جميع بروتوكولات الأمراض المعدية، بما في ذلك عزل الرجل، حيث أبلغ كابتن الطائرة الركاب أنه بسبب الحادث، لم يتمكنوا من الهبوط فى جامايكا واضطروا للعودة إلى تورونتو.

 

واعتذرت الشركة إلى الركاب البالغ عددهم  243، كما تم إلغاء رحلتين بسبب الحادث، كما وفرت أيضا رحلة أخرى يوم الثلاثاء إلى المتضررين.

 

وقالت الراكبة بروديريك، "أعتقد أن هذا الشخص ظن أنها مزحة مضحكة ولكنها غريبة، لقد شعرنا جميعًا بالإحباط، إنها مجرد أنانية لقد فقدنا يومًا من إجازتنا".

 

وبعد هبوط الطائرة، فحص فريق طبى الرجل البالغة من العمر 29 عاما، والذى لم يكن مصاب بأى مرض، وتم اعتقاله حيث وجهت إليه تهمة الأذى، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة فى 9 مارس المقبل.

 

 


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