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ضبط 12 طربة حشيش بحوزة تاجر في مركز طهطا بسوهاج

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:03 م
ضبط 12 طربة حشيش بحوزة تاجر في مركز طهطا بسوهاج حشيش ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الصعيد، من ضبط تاجر وبحوزته 12 طربة حشيش في مركز طهطا بسوهاج.

البداية بمعلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، تفيد قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا في سوهاج، سبق اتهامه فى 3 قضايا متنوعة منها سلاح بدون ترخيص وضرب، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو و200 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، واستخدام الدراجة النارية فى عملية التنقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 

 


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