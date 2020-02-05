صور.. محافظ الغربية يفتتح مدرستى القرشية الثانوية وصبحى زيدان الابتدائية بالسنطة

الغربية - محمد طارق

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم مدرسة القرشية الثانوية التجارية المشتركة بقرية القرشية مركز السنطة المقامة على مساحة 3062 م2 وبتكلفة 5 ملايين و387 ألف جنيه وتضم (14 فصلا دراسيا - قاعة متعددة الأغراض - قاعة حاسب آلى - غرفة الزائرة الصحية)، جاء ذلك بحضور جمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الغربية ونائبه فصول المدرسة، موجهاً بتغيير فرش غرفة الزائرة الصحية، كما أكد أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية داخل المدرسة ومتابعة حضور الطلاب بانتظام خلال الفصل الدراسي الثاني.

كما افتتح محافظ الغربية ونائبه مدرسة مؤسسة صبحى زيدان الابتدائية بقرية ميت يزيد بالسنطة المقامة على مساحة 1343 م2 بتكلفة 6 ملايين و316 ألف جنيه وتضم (4 فصول رياض أطفال ، 12 فصلا دراسيا)، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز السنطة.

وعقب الافتتاح؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه معرض الأنشطة الطلابية داخل المدرسة من أعمال ديكورية خشبية وفنية ، كما التقى محافظ الغربية بأهالي القرية للاستماع إلى متطلباتهم للعمل على تلبيتها ، مؤكداً أنه جارى العمل للنهوض بمستوى القرية.

كما قام محافظ الغربية ونائبه بزيارة لقرية شنراق مركز إنتاج الذبيب بمركز السنطة الوقوف على احتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواه جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها، جاء ذلك تنفيذا لخطة المحافظة للنهوض بمستوى القرى والنهوض بمستوى الخدمات بها.

وخلال الجولة أكد محافظ الغربية أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من أعمال البنية التحتية وتوفير كافة مستلزمات الصناعة المتطورة التى تعتمد على النظم التكنولوجية مع الحفاظ التام على هوية القرية. مشيرا ان المحافظة بصدد تنظيم معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالمحافظة بطنطا والمحلة الكبرى لإظهار منتجات المحافظة وتقوية الفرص التسويقية لها.



افتتاح مدرسة القرشية الثانوية التجارية في السنطة



افتتاح مدرسة القرشية الثانوية التجارية في الغربية



افتتاح مدرسة القرشية الثانوية التجارية.



افتتاح مدرسة مؤسسة صبحي زيدان .



افتتاح مدرسة مؤسسة صبحي زيدان



جانب من الافتتاح .