صور.. تطوير وتوسعة طرق مدينة أبو حماد فى الشرقية لمواجهة الزحام المرورى

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة أبو حماد من ناحية مدينة الزقازيق والتى ستساهم فى فك الإختناقات المرويه بتلك المنطقه والتى عانت لفترات طويلة من الإهمال وعدم الإهتمام وكذلك لإستيعاب السيارات القادمه إلى مدينة أبوحماد والمتجهه لمدينه الزقازيق.

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بمتابعة أعمال الشركة المسند لها تنفيذ التطوير والتجميل بمدخل المدينه وإزالة كافة المعوقات أمام الشركة لسرعة الإنتهاء من التنفيذ مع توفير مسارات بديلة للسيارات القادمة من الزقازيق لعدم تعطيل الحركة المرورية.

كما أشرف بنفسه على إزاله السلالم والتلتوارات المقامه بالمخالفه على حرم الطريق بعزبة رجب بمدخل المدينة، والتى تمثل عائقاً أمام أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لإعادة الوجة الجمالى والحضارى لمدنها .

وقام محافظ الشرقية بتفقد أعمال رصف و تطوير شارع عمرو بن العاص بمدينة أبو حماد للتأكد من نقل محولات الكهرباء من الشارع والتى كانت تمثل عائقاً أمام تنفيذ الأعمال بالمحور المرورى الجديد.

وجه رئيس المدينه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ خط الطرد بشارع عمرو بن العاص لتوفير مشروع صرف صحى آمن وسليم للمواطنين.

واختتم جولته بمدينه ابو حماد بتفقد أعمال توسعة خليج الشون بعد أن إنتهت هيئة المساحة من الفصل فى الملكيات الخاصة بتلك المنطقة لإقامة المحور المرورى الجديد من مدخل العراقى حتى المدرسة الثانوية ليساهم وبشكل كبير فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

كما ضبط سيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بطريق أبو حماد / الزقازيق ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة أبو حماد لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الأشغالات وفتح الطربق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

أعطى المحافظ تعليماته لرجال المرور بسحب رخصة قيادة السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة مؤكدا، أن السير عكس الاتجاه جريمة فى حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المرورى بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور والقانون تفادياً لوقوع الحوادث



2خط طرد شارع عمرو



3خط طرد شارع عمرو



6خط طرد شارع عمرو