سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. الفلسطينيون يزرعون أرض غزة بمساعدة من الصليب الأحمر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:32 ص
صور.. الفلسطينيون يزرعون أرض غزة بمساعدة من الصليب الأحمر فلسطينيون ينثرون الحبوب فى أرض غزة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عددا من الصور للمزارعين الفلسطينين فى وسط قطاع غزة وهم يقومون بزراعة أراضيهم، بمساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث أظهرت الصور إستخدام الجرارات لحرث الأرض ونثر الحبوب، وذلك تزامنا مع الإعتراض العربى على ما طرحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل.

2020-02-05T085123Z_983018412_RC28UE9P2IYI_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-FARMERS

يُشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي إلى فلسطين ، ألكسندر لافرنتيف ، أكد على موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن "الخطة الأمريكية للسلام" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية غير قابلة للحياة.

2020-02-05T085129Z_719126688_RC28UE9O1R9B_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-FARMERS

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اليوم ، الثلاثاء ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي؛ حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأميركية لخطتها.

2020-02-05T085130Z_2112464398_RC28UE9E9V7Q_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-FARMERS

وأكد أبو مازن- وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/- الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض للخطة الأمريكية؛ باعتبارها مخالفة لكافة القرارات الشرعية الدولية والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

2020-02-05T085131Z_1036025344_RC28UE93ZMWI_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-FARMERS

وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة موقفها من "الخطة الأمريكية للسلام".

2020-02-05T085135Z_1431101119_RC28UE9VP07Y_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-FARMERS

 


غزه

قطاع غزه

الصليب الاحمر

فلسطين

ترامب

اسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبعوث روسيا إلى فلسطين: "الخطة الأمريكية للسلام" غير قابلة للحياة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:47 م

كبير قضاة فلسطين يثمن المواقف العربية والدولية الرافضة لخطة السلام

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:30 ص

قاضى قضاة فلسطين يثمن المواقف العربية والدولية الرافضة لخطة السلام الأمريكية

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:57 م

محمد الدسوقى رشدى يكتب: رجال حسن البنا باعوا فلسطين.. خطاب الإخوان والسلفيين دمر الوعى العربى وساهم فى تشويه القضية بعقول الأجيال الجديدة ومنح إسرائيل تفوقا على المفاوض الفلسطينى

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة