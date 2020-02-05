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صحة القليوبية تضبط 10 أطنان شوكولاتة مسجل عليها بيانات وهمية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:24 م
صحة القليوبية تضبط 10 أطنان شوكولاتة مسجل عليها بيانات وهمية مضبوطات الشوكولاتة
القليوبية نيفين طه

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أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن عدد من الحملات الرقابية التى شنتها المديرية على الأسواق ومحال بيع وتصنيع المواد الغذائية حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية فى التصدى لجميع أشكال الغش التجارى.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائى وسامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بمشاركة مفتشى الأغذية وهم محمد عبدالمعطى مراقب أول الأغذية، ومحمد صبحى مراقب أغذية، وأسامة حمدى إبراهيم الجمل، وإبراهيم فكرى، ومحمد سعيد، وتم مداهمه أحد أماكن تصنيع الشكولاتة بناحية القناطر الخيرية حيث تم ضبط 10 أطنان و600 كيلوجرام شوكولاتة والتى تبين تدوين بيانات وهمية على العبوة مثل مكان التصنيع بغرض تضليل الجهات الرقابية، كما تبين أن المكان المداهم غير مرخص وغير مستوفى للاشتراطات الصحية.

 وتم التحفظ على المضبوطات وأخذ عينات منها وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وعمل محاضر بالمخالفات الموجودة وعرض الأمر على النيابة العامة للنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتأتى تلك الحملات الرقابية بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وفى سياق متصل ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات انتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد 1100 عبوة "حلويات شرقية" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام

كما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لحيازته 500 كيلو جرام "مقطعات لحوم، مقطعات كبدة، مفروم لحوم، رنجة “معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر ألقت مباحث التموين بالقليوبية القبض على مسؤول محطة لتموين السيارات لبيعة 55200 لتر مواد بترولية بالسوق السوداء بدائرة مركز طوخ تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

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