سيبها علينا.. أهالى نجع الشعارنة الغربية بسوهاج يشكون من طفح مياه الصرف "صور"

سوهاج – عمرو خلف

مشكلة كبيرة يواجهها أهالى نجع الشعارنة الغربية التابع لقرية إدفا بمحافظة سوهاج حيث يعانى الأهالى من انتشار القمامة فى الطرق العامة بصورة كبيرة وكذلك طفح المجارى ومياه الصرف الصحى أسفل عقارات الإسكان الاجتماعى، مما يؤدى إلى انتشار الأوبئة، بالإضافة إلى المشكلة الكبيرة وهى عدم دخول خدمة الصرف الصحى رغم وجود اعتمادات 30 مليون جنيه.

أهالى النجع يشكون من عدة مشاكل تغزو النجع منذ سنوات طويلة وحاولوا مرارا وتكرارا مناشدة المسئولين وخاصة لرفع القمامة المنتشرة على جوانب الطرق دون جدوى حسب كلامهم، كما يعانى الأهالى من طفح مياه الصرف الصحى أسفل العقارات بصورة مستمرة، مما أثار استياءهم والذى يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بجانب انتشار القمامة بصور كبيرة على جوانب الطريق، حيث لا يوجد حاويات قمامة وتقدم العديد من الاهالى بشكاوى إلى المسئولين بمركز ومدينة سوهاج دون جدوى.

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع الشعارنة التابع لقرية ادفا بمحافظة سوهاج والتقى عددا من الأهالى حيث قال أسامة مفيد وحمادة القاضى وخالد أبو شعيب من أهالى النجع، انهم يعيشون فى حالة استياء متواصل من جراء القمامة والتى انتشرت بصورة كبيرة على جوانب الطريق وبالقرب من المنازل، بالإضافة إلى طفح مياه الصرف الصحى أمام العقارات بصورة متواصلة مما يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة حيث إن المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج يقومون برفع القمامة كل فترة كبيرة مما أدى إلى تراكمها.

ويضيف الأهالى، أنهم يعانون أيضا من طفح مياه الصرف الصحى والمجارى بصورة مستمرة بالرغم من تقدمهم إلى العديد من الشكاوى إلى المسئولين دون جدوى، حيث إنهم يشربون مياه غير صالحة للشرب لاختلاطها بمياه المجارى حيث لا يوجد فى النجع خدمة الصرف الصحى رغم وجود الاعتماد المالية 30 مليون جنيه حسب كلام المسئولين حيث يطالبون أيضا بتشغيل محطة مياه الشرب فى نجع الدموكى التابعة للقرية ورفع القمامة من النجع بصفة مستمرة، كما يطالبون الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بشفط مياه الصرف الصحى من أمام العقارات حرصا على سلامة الأهالى.

من جانب آخر، قال محمد عبد الحميد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن هناك ورديتين للنظافة على مدار اليوم فى جميع قرى ونجوع مركز سوهاج يرقعون القمامة بصفة مستمرة حيث يقوم العمال برفع القمامة من خلال سيارات الوحدة المحلية ومعهم الأدوات الخاصة بذلك ولا يوجد قمامة منتشرة فى نجوع وقرى مركز سوهاج، اما فيما يختص بمياه الصرف الصحى فتقوم السيارات التابعة لشركة المياه بشفط المياه من خلال التعاقد مع أصحاب الوحدات السكنية بصفة دائمة.

ويضيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أنه فيما يختص بخدمة الصرف الصحى فهناك محطة رفع فى قرية إدفا وسيتم إدخال خدمة الصرف الصحى فى النجوع التابعة للقرية خلال عام فهم يعملون فى إنشاء خدمة الصرف الصحى من خلال الاعتمادات المالية 30 مليون جنيه حتى الآن.































