سقوط صراف وعاطل وراء الإتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صراف وعاطل لقيامهم بالاتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع عباس العقاد دائرة القسم، وتمكن من ضبط كلا من"م. ع. م" 33 سنة صراف بشركة للصرافة مقيم قسم شرطة مصر الجديدة، و"ا. ح. ل" 46 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم قسم شرطة السلام أول، اثناء استقلالهما السيارة رقم ق ط ب 749 ماركة فولفو سوداء اللون " ملك وقيادة الثاني ".

وعثر بحوزتهما على المضبوطات التالية" 18.470 دولار أمريكي، 400 يورو، 100 ريال سعودي"وجميعهم بحوزة الأول، و 59.100 جنيه مصري بحوزة الثاني، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف الأول بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة ،

وأضاف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد استبدالها للثاني، وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.