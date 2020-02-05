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حبس فلاح قتل شقيقه بتحريض من زوجته بسبب خلافات النساء في الشرقية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:45 م
حبس فلاح قتل شقيقه بتحريض من زوجته بسبب خلافات النساء في الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة الحسينية العامة برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس فلاح وزوجته أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقه لخلافات بينهما.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع "إ م أ" فلاح، مقيم بناحية عزبة "السعافنة" التابعة لقرية "الإخيوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية، إثر مشاجرة مع شقيقه بسبب خلافات بينهما وبين السيدات، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "الحسينية" المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2820 جنح مركز شرطة الحسينية لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وأمرت بسرعة ضبط المتهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، وندب أحد أطباء الطب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

 وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث الحسينية، بإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث، وبالتنسيق مع الأمن العام، قيام " حامد م أ ع " فلاح، بتحريض من زوجته " بثينة ال خ" بالتشاجر مع شقيقه المجنى عليه، وأنهى حياته قتلا بسبب خلافات بين الحريم بالمنزل، وتم القبض على المتهم وزوجته وعرضهما، اليوم، بصحبة قوة من أمن مركز شرطة الحسينية على النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات التى قام بها أحمد مسلم، وكيل النائب العام بنيابة الحسينية، عن وجود سابقة خلافات بين المجنى عليه على حدود بالمنزل، ووجود خلافات دائمة بين زوجة المجنى عليه وزوجة المتهم، فقامت زوجة المتهم بتحريضه وتشاجر مع شقيقه وقام برشقه بحجر طوب أودى بحياته، وتم التحفظ على المتهم وزوجته، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.


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