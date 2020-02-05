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"تعليم كفر الشيخ" تفتح الباب أمام العمل التطوعي لسد العجز فى مدارسها

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:50 م
"تعليم كفر الشيخ" تفتح الباب أمام العمل التطوعي لسد العجز فى مدارسها بثينة كشك وكيل تعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان لها، عن العمل التطوعي بالمدارس ، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائبه الدكتور رضا حجازي، لفتح باب العمل التطوعي بالمواد التي بها عجز على مستوى الإدارات التعليمية، بشرط حصول  المتطوع على مؤهل تربوي ،وبناء على تعليمات وزير التربية والتعليم تم العرض على اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ووافق المحافظ على الاعلان عن العمل التطوعي بالمدارس ، مشدداً بالالتزام بالتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم .

 

 كما شددت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على مديري الإدارات بالالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن، وتحديد الأماكن التي بها عجز، وتشكل لجنة تحت مسئولية كل إدارة تعليمية، لتسكين المتطوعين بالأماكن التي بها عجز كل في تخصصه حسب ما ورد للمديرية من الإدارات بالعجز والزيادة.

 

وأكدت المديرية في بيان لها، أن العمل التطوعي لمدة 3 أشهر، وسيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى، لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة لمدة عام.

 

وأضافت في البيان سيتم مراعاة تسكين المتطوعين للعمل بالإدارات التي يرغبون العمل بها، وعدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات، وعدم تكليف المتطوع بالإشراف اليومي، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني، واجراء مقابلة شخصية بالإدارات التعليمية، وعدم تسكين المتطوعين بالمدارس التي بها أقارب لهم من الدرجة الأولي. 

 

 

 

 


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