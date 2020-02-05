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تعرف على تعديلات مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:00 ص
تعرف على تعديلات مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية طه عجلان وكيل الوزارة
القليوبية إبراهيم سالم

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عدلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، بعض مواعيد فتح باب تقديم التظلمات للتيرم الأول بالشهادة الإعدادية، حيث تقدم الطلبات بمدرسة محمد متولى الشعراوي بنين بجوار إدارة مرور بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، بداية من الأحد المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، ولمدة 10 أيام من الشهر ذاته على أن يخصص يوم واحد لكل إدارة.

وأكدت المديرية أنه تم تحديد يوم 9 فبراير لإدارة بنها، و10 فبراير لإدارة طوخ، و11 فبراير لإارتي قها وكفر شكر، و12 فبراير لإدارة القناطر الخيرية، و13 فبراير لإدارة قليوب، و16 فبراير لإدارة غرب شبرا الخيمة، و17 فبراير لإدارة شرق شبرا الخيمة، و18 فبراير لإدارة شبين القناطر، و19 فبراير لإدارة الخانكة، و20 فبراير لإدارتي الخصوص والعبور.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه يتم الإطلاع على المواد المقدم بها التظلم بالكنترول بمدرسة 25 يناير بنات، خلف ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، ولابد وأن يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الإلتزام بتاريخ الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الإطلاع.

 وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أيام الأحد والإثنين الموفقين 23 و24 فبراير الجاري لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، كما سيتم تحديد موعد الإطاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

فيما اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة 70.28%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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