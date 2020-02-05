تجديد حبس 10 متهمين بإحياء رابطة ألتراس الأهلى 15 يوما

كتبت أمنية الموجي

جددت النيابة العامة، حبس 10 من مشجعى النادى الأهلى المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوى"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون والدستور.

يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من مشجعى النادى الأهلى، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بمشاركة آخرين فى إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

وارتفع عدد المتهمين بـ" إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى" لـ 20 متهماً، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا سابقاً ، بحبس7 جدد بالإضافة إلي 13 تم التحقيق معهم قبل ذلك، وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالتورط في إعادة إحياء رابطة الألتراس.

وذكر مصدر قانوني أن المتهمين يواجهون ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.