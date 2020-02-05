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بدء تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء لمدة أسبوعين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:54 م
بدء تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء لمدة أسبوعين اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء،بدء تلقى التظلمات الخاصة بنتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الأول التى اعلنت رسميا اليوم .

وقال حمزه رضوان مدير عام تعليم شمال سيناء،أنه سيتم قبول طلبات التظلمات لمدة أسبوعين من ظهور النتيجة،بعد سداد مبلغ عشرون جنيها عن كل مادة مطلوب التظلم منها،بعد التقدم بطلب لشئون الطلبة بالمديرية،وسيتم توجيه ولي الامر والطالب للكنترول للاطلاع علي ورقة الاجابة وتسجيل الملاحظات والعرض علي اللجنة من التوجيه العام بالمديرية والفصل في التظلم وإصدار النتيجة فيما بعد .

وأكد مدير عام تعليم شمال سيناء،أان أسماء العشر الأوائل تعلن نهاية العام فقط .

وكانت نتيجة الشهادة الاعدادية بشمال سيناء سجلت حصول م  إدارة الحسنة التعليمية على المركز الأول فى نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96.45% ،وجاء فى الترتيب الثانى مدارس رفح التعليمية حصلت على المركز الثانى بنسبة نجاح بلغت 95.61%،والمركز الثالث مدارس  إدارة نخل التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.12%،والمركز الرابع مدارس  إدارة الشيخ زويد التعليمية بنسبة نجاح بلغت 93.85 %،والمركز الخامس مدارس  إدارة العريش التعليمية بنسبة بلغت 76.63%، ثم إدارة بئر العبد التعليمية فى المركز السادس والأخير بنسبة بلغت 73.62% .

وقال عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و109 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 7 آلاف و875 طالبًا وطالبة ، حيث بلغ عدد الناجحين 6 آلاف و371 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اعتمد اليوم  نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 80.9٪ من المتقدمين للامتحانات.

حضر اعتماد النتيجة كل من عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان مدير التعليم العام بالمديرية ، جاد طه جاد مصطفي، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية  الناجحين وخاصة الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية بامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح .

 


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