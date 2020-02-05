بدء تأسيس نافورة ميدان التحرير وتطوير حديقتى المجمع وعمر مكرم.. صور

كتب سيد الخلفاوى

اقتربت أجهزة الدولة من الانتهاء من أعمال تطوير ميدان التحرير، وسط القاهرة، حيث جار إنشاء نافورة بصينية الميدان لتحيط بالمسلة والكباش الفرعونية الجارى تثبيتها في وسط ميدان التحرير، كما يتم تطوير حديقة المجمع وحديقة عمر مكرم وزراعتهما بالنخيل وأشجار الزيتون.

ورصد اليوم السابع أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير حيث نفذت الأجهزة المعنية ما يقرب من 90% من أعمال تطوير ميدان التحرير، حيث تم تثبيت الأجزاء الأولى للمسلة الفرعونية، بعد انتهاء انشاء القاعدة كما يتم التجهيز لزراعة الصينية الوسطى وانشاء نافورة دائرية.

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير للميدان بالكامل بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان ويتم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

زراعة النخيل وأشجار الزيتون بأرجاء الميدان

وشهدت المنطقة المواجهة لمجمع التحرير تجهيز أماكن لزراعة النخيل، بالإضافة إلى تجهيز حديقة المجمع لزراعتها بالنخيل وأشجار الزيتون، واستحداث منظومة إنارة ميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.

مسلة فرعونية و4 تماثيل كباش ونافورة

وتشهد صينية الميدان تنفيذ قاعدة كبيرة سيتم تثبيت المسلة الفرعونية التى تزن 100 طن تقريبا، والتى تم نقلها من منطقة صان الحجر بالشرقية الأثرية، بالإضافة إلى تجهيز قواعد لتثبيت 4 تماثيل كباش يتم نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الاقصر، والتى بدأ نقلها بالفعل بعد ترميمها.

ومن المقرر أن يتم إنشاء نافورة دائرية بمحيط المسلة الفرعونية التى سيتم تثبيتها بالميدان، وهو ما أكده المهندس هانى فرحات، أحد مهندسى التنفيذ بالمشروع، لتظهر الصينية بها المسلة و4 تماثيل للكباش الفرعونية والنافورة التى تحيط بالمسلة وأماكن لاند سكيب.