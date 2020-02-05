بالأسماء.. ننشر نتيجة مسابقة بور سعيد الدولية لحفظ القرآن

ووقعَّ الاختيار على 5 متسابقين في كل فرع من فروع المسابقة الأربعة، على أن يتم تصعيدهم للمرحلة الثانية لاحقًا، فيما تُعقد التصفية الثانية لتحديد الثلاثة مراكز الأولى، بحيث يتم رصد درجة المرحلة الماضية ويضاف إليها درجة المرحلة المقبلة ليكونا معًا الدرجة النهائية للمتسابق، وبناءً عليها يتم تحديد الثلاثة مراكز الأولى في كل فرع ومنحهم الجوائز المالية والتصعيد للمسابقة الدولية.

وفاز بمسابقة الفرع الأول "حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين، كلًا من: "أحمد عبدالعزيز محمد طعيمة" و"عمرو رجب جاد أبو الوفا" و"قطب محمد قطب محمد" و"محمد عبدالعزيز أحمد" و"محمود خالد محمود سويد".

كما فاز بمسابقة الفرع الثاني "الصوت الحسن"، كلًا من: "أحمد السيد عبدالكريم الغيطاني" و"أحمد محمد محمود الكومي" و"إسلام فكري عبدالستار" و"عبدالله مصطفى الفقي" و"محمد حسين الدمرداش".

فاز بمسابقة الفرع الثالث "الابتهال والإنشاد"، كلًا من: "أحمد شعبان عبدالهادي" و"عمر أحمد محمد حشاد" و"محمد إبراهيم محمد الجزار" و"محمد رجب حسن السيد" و"محمد سلامة عيد مصطفى".

وفي مسابقة الفرع الرابع "حفظ القرآن الكريم كاملًا للإناث"، فقد فازت المتسابقات: "أسماء عادل سيد أحمد" و"الشيماء لمعي محمد عبدالدايم" و"عائشة محمد فوزي زكي" و"فاطمة محمود أحمد عبدالوهاب" و"نشوى أحمد عبدالله".

كما أعلنت اللجنة نتيجة مسابقة المشاهدين في المنازل، والتي أذيعت في برنامج "الفائزون" خلال شهر رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار عن طريق القرعة على ثلاثة فائزين، وهم: "بسمة محسن حسين" من محافظة قنا، و"منة الله محمد محمود" من محافظة القليوبية، و"جمال محسن إبراهيم" من محافظة الإسماعيلية.