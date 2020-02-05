المنشآت السياحية:مهلة لمطاعم جنوب سيناء لوقف البلاستيك وعقوبات على البحر الأحمر

كتبت آمال رسلان

قال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه جرى إعطاء مهلة للمطاعم السياحية فى منطقة جنوب سيناء فيما يخص التخلص من استخدامات البلاستيك وتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة، وذلك التزامًا بقرار المحافظة، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لإنهاء التعاقدات وغيرها من الإجراءات الإدارية.



ولفت عادل المصرى لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة كانت قد طالبت وزارة السياحة والآثار بناء على طلب الأعضاء، بمهلة لتغيير كل الأدوات لكرتون لأن هذا يحتاج إلى وقت خاصة مع المطاعم الكبيرة والعالمية التى تعتمد شكلاً محددًا فى الأدوات المستخدمة، ولديهم شكل معتمد من المطعم الأم فى أمريكا أو بريطانيا أو غيرها من العواصم الخارجية، ولابد لها من موافقه خارجية، وأشار إلى أنه جرت الموافقة على منحهم مهلة لاستكمال الإجراءات وبحث الأمر مع المصانع الورقية لإتمام العقود والاتفاقات الجديدة.



ونوه المصرى، إلى أن مطاعم البحر الأحمر قامت بتغيير كل استخداماتها للورق التزامًا بقرار المحافظة ووفقت أوضاعها، وبدأ التطبيق بالفعل، مشيرًا إلى أن جميع مطاعم المحافظة تُطبق عليها اللوائح والعقوبات المقررة من المحافظة، والتى تصل للغلق الإدارى لحين تلافى المشكلة وتنفيذ القرار.



وكان قرار منع استخدام البلاستيك فى جنوب سيناء حفيظة المطاعم السياحية التى طالبت بمهلة سنة لتوفيق أوضاعها، وإيجاد بدائل للأدوات البلاستيكية المستخدمة فى الغذاء خاصة الشنط البلاستيكية، مؤكدة أن هذه المنشآت تبرم تعاقداتها مع الموردين للشنط والأدوات البلاستيكية سنويًا وليست يومية أو شهرية.



وتلقت الغرفة استغاثات من أعضائها بمحافظة جنوب سيناء يطلبون منحهم مهلة حتى يمكنهم من التخلص من الحقائب البلاستيكية من خلال المخزون لديهم، والعمل على إيجاد بدائل لها من خلال موردين متخصصين فى توريد هذه البدائل، بدلًا من تعرضهم لخسائر نتيجة قيمة ما يتم إعدامه من شنط بلاستيكية بمخازنها.