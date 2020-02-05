"الفستق" أفضل وجبة خفيفة تعزز صحتك.. لهذه الأسباب

كتبت فاطمة خليل

المكسرات من أفضل الوجبات الخفيفة التى يمكنك تناولها بين الوجبات الرئيسية، وفى نفس الوقت تساعد فى إنقاص الوزن، والفستق من بين أفضل أنواع المكسرات الصحية، وهناك مجموعة من الأسباب تجعل تناول الفستق من أفضل الأشياء التى يمكنك القيام بها، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وقالت الدكتورة لورا جيفرز، أخصائية التغذية، إن الفستق له مجموعة من الفوائد الصحية، فهو غنية بالمواد الغذائية والفيتامينات والمعادن، مضيفة إن جعل المكسرات مثل الفستق جزءًا من طعامك اليومي يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

وتربط الدراسات هذا النظام الغذائي بارتفاع معدلات العمر المتوقع وتقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب في العالم، كما إنها أيضًا مصدر جيد للبروتين.

فوائد الفستق الصحية



فوائد الفستق

هناك 3 أسباب تجعل الفستق يعزز صحتك:

-الفستق غنى بالمغذيات مثل فيتامين B6، الذي يعزز تدفق الدم عن طريق المساعدة في نقل الأكسجين عبر مجرى الدم إلى الخلايا، كما يعزز فيتامين ب 6 صحة الجهاز المناعي والجهاز العصبي.

-الفستق به مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة، بما في ذلك فيتامين (هـ) والبوليفينول والكاروتينات واللوتين والزياكسانثين، و تم ربط اثنين من هذه المواد المضادة للاكسدة، غير الموجودة في المكسرات الأخرى ، بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي.

-الفستق يدعم مستويات الكوليسترول الصحى، ويحتوي الفستق على 13 جرامًا من الدهون لكل وجبة، معظمها (11.5 جرامًا) يأتي من الدهون غير المشبعة الأحادية وغير المشبعة الصحية.

وأظهرت الدراسات أن إضافة الفستق إلى نظام غذائي صحي قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وهذا بسبب المستوى العالي للدهون غير المشبعة، والتي ثبت أنها تقلل مستويات الكوليسترول المنخفض الكثافة.