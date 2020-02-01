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عشان تحافظ على صحتك..اعرف أنواع المكسرات المفيدة لجسمك

السبت، 01 فبراير 2020 06:00 م
عشان تحافظ على صحتك..اعرف أنواع المكسرات المفيدة لجسمك المكسرات
فاطمة ياسر

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هل ترغب في الحصول علي صحة جيدة وخالية من الأمراض، إذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي أبرز المكسرات والبذور التي تساهم في الحصول علي صحة جيدة، وذلك وفقا لموقع " nutrtionexp".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن المكسرات والبذورغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي يصعب العثور عليها في الأطعمة الأخرى، ومن هذه الأطعمة التالي:

-اللوز..

تمنحك حفنة يوميا من اللوز بالعديد من الفوائد الصحية، حيث أنه غني بفيتامين E ، وفيتامين B2 ، الذي يحمي القلب، ويساعد في تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب، ويساعد على تحويل الغذاء إلى طاقة، وينظم عملية التمثيل الغذائي، فاللوز يحسن صحتك، وتساعد على تقليل الدهون في البطن.

-بذور السمسم..
 

بذورالسمسم  تزودك بالكالسيوم والحديد، ولهذا هو من الأطعمة الحيوية للعظام والأسنان وخلايا الدم الحمراء التي تحافظ على أكسجين الجسم، كما أنه مصدر كبير لفيتامين ب، وبذور السمسم رائعة للأطفال في سن النمو، والنساء في سن الإنجاب، فيمكنك تناولها عن طريق وضع القليل منها علي طبق السلطة الخضراء أوعلي طبق السلطة الخاصة بالفواكه.

-بذور عباد الشمس..
 

بذورعباد الشمس لها طعم  رائع وهي مصدر كبير لفيتامين E والمغنيسيوم وفيتامين B1 والسيلينيوم، كما إنها أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في حمايتك من الجذورالحرة التي قد تلحق الضرر بأغشية الخلايا أو خلايا المخ، وتوفير المواد الغذائية لبناء خلايا جديدة صحية بالجسم، كما إنها مصدر ممتاز للدهون، ويساعد محتوى المغنيسيوم في تهدئة الجهاز العصبي. السيلينيوم يساعد في إصلاح الحمض النووي.

-بذور الكتان..

تساعد بذور الكتان على تحسين الهضم وبناء العظام وتوفير الحديد والكالسيوم، كما أنها تساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر وتساعد على تعزيز صحة الدماغ، ويمكنك وضعها علي السلطة، أوعلي علبة الزبادي.

 


فوائد المكسرات

فوائد المسكرات للصحه

انوع المكسرات

فوائد المكسرات الصحيه

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