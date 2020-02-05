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العربية: 120 جريح فى حادث تحطم طائرة تركية بمطار إسطنبول

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:32 م
العربية: 120 جريح فى حادث تحطم طائرة تركية بمطار إسطنبول تحطم طائرة فى اسطنبول
ماجد تمراز

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أفادت قناة العربية، بارتفاع أعداد جرحى خروج طائرة عن المدرج في أسطنبول لـ 120 جريحا.

 

وخرجت طائرة ركاب عن مسارها عند هبوطها في مطار إسطنبول وانشطرت إلى 3 أجزاء، وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم الطائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة جوكشن بإسطنبول وتم إخلاء جميع الركاب، وذكرت قناة "أن تي في" الإخبارية أن طائرة الخطوط الجوية "بيجاسوس" كانت تصل إلى مطار صبيحة جوكشن بإسطنبول قادمة من مدينة إزمير في بحر إيجة في طقس رطب للغاية، وأظهرت صورا للطائرة التالفة والنيران مشتعلة بداخلها.

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار جسيمة، حيث تم إجلاء الركاب من خلال الشقوق، وبحسب "أسوشيتد برس" يبدو أن جسم الطائرة قد انقسم إلى ثلاث قطع، وذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن عدد المصابين جراء تحطم طائرة ركاب تركية مساء اليوم ارتقع لـ52 مصاباً اثناء هبوطها فى أحد المطارات بإسطنبول، يأتى ذلك بعدما أعلن وزير النقل التركي تشاهيت تورهان عدم وجود خسائر في الأرواح جراء تحطم الطائرة  ولا إصابات، غير أن مقاطع تحطم الطائرة تشير إلى غير ذلك ، وتثبت كذب وزير النقل التركي.

 

من ناحية أخر، كانت إدارة الطوارئ والكوارث فى تركيا اليوم الأربعاء قالت إن 33 شخصا لقوا حتفهم فى انهيار جليدى ثان فى شرق البلاد.

 

ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذى وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني، وأضافت الإدارة أن 53 شخصا أصيبوا بجروح.

 

وكانت الحصيلة قد ارتفعت جراء حادث الانهيار الجليدى الذى ضرب طريقا جبليا فى محافظة وان شرقى تركيا اليوم الأربعاء، إلى 28 شخصًا من فرق كبير لعمال إنقاذ أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين إثر إنهيار سابق. وقال حاكم المحافظة، محمد أمين بلمز - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه تم انتشال 23 جثمانا من تحت كتل الثلوج على منحدر حاد، وكان من بينهم ثمانية ضباط شرطة، وثلاثة من حراس القرى تابعين للحكومة، وثلاثة من رجال إطفاء الحرائق، وتسعة متطوعين.

 

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