السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الأفيون بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمين "محمد.ر.ع" 26 سنة عامل و"حاتم.م.م" 30 سنة عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الأفيون وحيازة سلاح نارى بدائرة مركز ساقلتة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهمين بالاتجار فى الأفيون على نطاق واسع، وتوزيعها على عملائهما، وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما قطع من الأفيون كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح نارى بحوزتهما وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى المخدرات ، وحيازتهما للسلاح النارى وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم " جمال.أ.م" 33 سنة مزارع بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه،لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز ساقلتة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ترامادول،وتوزيعها على عملائه، وراغبى الشراء من الشباب والمدمنين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.