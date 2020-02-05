السبت .. أولى محاضرات مبادرة "الحفاظ على الطبيعة" بمكتبة الاسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية أولى محاضرات مبادرة "الحفاظ على الطبيعة: أسلوب حياة والتزام إنساني"، وذلك يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 الساعة الثانية ظهرًا بقاعة المحاضرات، مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يلقى المحاضرة الدكتور أحمد وجدى، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ومدير مشروع بناء القدرات الوطنية، حيث سيناقش التوزان البيئى للأرض واتفاقيات ريو للحد من تدهور البيئة.

تأتى هذه المبادرة فى إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة البيئة، وضمن تنفيذ المبادرة المصرية الدولية لدمج الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة "اتفاقيات ريو: تغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي" ضمن مشروع بناء القدرات الوطنية، والتى تستهدف طلاب جامعة الإسكندرية للتعريف بالجهود الدولية المبذولة للحفاظ على البيئة وعلى رأسها اتفاقيات ريو.

وذلك إيماناً من مكتبة الإسكندرية بأهمية تنمية القدرات العلمية والمعرفية ونشر الوعى والتفكير العلمى بين الشباب وأهمية التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة البيئة فى تنفيذ برامج توعية بخصوص القضايا البيئية والاتفاقيات الدولية.

من جهه أخرى نظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية التابع لقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية دورة بعنوان "أسس تصميم الزخارف النباتية فى الفن الإسلامي" قدمتها هبة الله حجازي، مسئول تصميم مطبوعات بمركز دراسات الحضارة الإسلامية، فى الفترة من 2-5 فبراير 2020 بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتناولت الدورة طرق تصميم العناصر النباتية فى الفنون الزخرفية الإسلامية وقدرة الفنان المسلم على إبداع وتطوير عناصر زخرفية متنوعة استمدها من تراث الفنون القديمة وطورها لتتخذ طابع خاص بالفن الإسلامي، من خلال تحويرها وتجريدها مبتعدًا بها عن تقليد الطبيعة لخلق تكوينات جديدة ذات سمة تزيينية بلغت على يديه درجة سامية من الجمال الفنى والروحى فأضفت الشخصية المتميزة على الفن الإسلامي.

وتم تعريف المتدربين على العناصر النباتية المتنوعة والأنماط الزخرفية التى انتشرت بكل منطقة، إلى جانب إلقاء الضوء على أسس وقواعد تصميم الوحدات الزخرفية النباتية وفقًا لقواعد الفن الإسلامي، مع التدريب على رسم نموذج لوحدة زخرفية نباتية بطريقة مبسطة تتيح للمتدربين تنفيذها أثناء الورشة.