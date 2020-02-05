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الجريدة الرسمية تنشر قرارا بغلق شعبة هندسة علوم الحاسب بمعهد هندسة 6 أكتوبر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:38 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بغلق شعبة هندسة علوم الحاسب بمعهد هندسة 6 أكتوبر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب ــ محمد صبحى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء ، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن غلق شعبة هندسة علوم الحاسب والمعلومات بالمعهد العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال قرار وزير التعليم العالى بحسب الجريدة الرسمية، إنه  بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970  بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى .

وأضافت الجريدة الرسمية، أنه بعد الإطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالي ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( 1984 ) بتاريخ 18 / 10 / 1994 الخاص بإنشاء المعهد العالى للهندسة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويتبع جمعية نهضة بمدينة السادس من أكتوبر الثقافية والتى تنص على أن :"مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح بكالوريوس الهندسة الصناعية فى أقسام هندسة التشييد والبناء . والهندسة الصناعية والإدارية وهندسة الميكاترونيات ،و هندسة علوم الحاسب والمعلومات ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( 545 )  الخاص بتعديل اسم المعهد العالي للهندسة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إلى المعهد العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر ؛ وعلى موافقة المكتب التنفيذي لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والخاص بتعديل القرار الوزارى بغلق شعبة هندسة علوم الحاسب والمعلومات ؛ وعلى ما عرضه  رئيس قطاع التعليم .

 

وقرر وزير التعليم العالى بحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية ، غلق شعبة هندسة علوم الحاسب والمعلومات الواردة بالمادة ( 3 ) من القرار الوزارى ( 1484 ) بتاريخ 18 / 10 / 1994 والخاص بإنشاء المعهد العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر ، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ،و على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغي كل ما يخالف ذلك .

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