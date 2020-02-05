التعليم العالى: إطلاق فعاليات المدارس الشتوية في مدينة الأبحاث العلمية

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا حول إطلاق الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، فعاليات الموسم السنوى من المدارس الشتوية التى تقام بالمعاهد البحثية والمراكز العلمية والتكنولوجية بالهيئة، لطلاب الكليات العملية بجامعة الإسكندرية، انطلاقا من مبادرة "نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر" التى أطلقتها القيادة السياسية فى محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة مها الدملاوى مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن فعاليات الموسم السنوي من المدارس الشتوية، تهدف لتدريب ورفع قدرات الطلاب العملية والتطبيقية فى العديد من التخصصات الجارية بالمدينة، بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية ربط البحث العلمى بالصناعة وتجهيزهم لسوق العمل، وذلك باستخدام كافة وحدات المدينة البحثية ومرافقها العلمية والخدمية.

وأكد الدكتور ولاء شتا نائب مدير المدينة لشئون المعاهد البحثية، أن المدارس الشتوية الحالية وعددها 11 مدرسة تقوم باستضافة وتدريب 277 طالبا بالتنسيق مع جامعة الاسكندرية على التخصصات التالية: "الإبتكارات الحديثة - تقييم جودة الهواء - نظم المعلومات الجغرافية - إدارة النفايات الزراعية من خلال تقنيات صديقة للبيئة لتعزيز خصائص التربة ومعالجة مياه الصرف - التحليل الإحصائي - المهارات الفنية في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني - تقنيات التكنولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها - فحص الملوثات الحيوية باستخدام تقنيات HPLC والامتصاص الذري والتقنيات الميكروبيولوجية - تحضير المواد النانومترية من المخلفات واستخداماتها في تخليق الخلايا والأدوية - تطوير الأدوية الطبيعية والأبحاث ما قبل الإكلينيكية - تحضير وتوصيف المواد النانومترية وتطبيقاتها المتقدمة".

وأضاف الدكتور ولاء شتا أن الطلاب يكونوا فى حالة تركيز شديدة أثناء التدريب العملى الذي يتم فى معامل المدينة المختلفة، بالإضافة إلى قيام الطلاب بإجراء التجارب بأنفسهم واستخدام أجهزة علمية حديثة، مما يسهم فى تنمية مهارات الطلاب؛ لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل المحلى والدولى.