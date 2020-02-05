البابا تواضروس لزوجات كهنة المعادى: أوصيكم بالاحتواء والطبطبة والصداقة

سارة علام

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الإثنين زوجات كهنة المعادى فى سيمنار عقد بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون حاضر فيه قداسة البابا تواضروس وترأسه الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادى.

البابا تواضروس قدم لزوجات الكهنة نصائح أطلق عليها "فضائل زوجة الكاهن"، قال فيها إن الاحتواء أهم أدوار الزوجة فهي الأم والاخت والصديقة، مضيفا: أم تطبطب، أخت تسمع، وصديقة تجعل الدنيا جميلة وابنة أيضًا.

وضرب بابا الإسكندرية أمثلة على مفهوم الاحتواء من الكتاب المقدس قائلا: الله احتوى آدم وحواء بعد الخطيئة، والمسيح احتوى أمه العذراء على الصليب، كما أن آخر عبارة في إنجيل متى تقول " "هَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ" (مت 28 : 20).

وقال بابا الإسكندرية إن الكتاب المقدس يحوى الكثير من الأمثلة والصور على هذا الاحتواء أولها احتواء الله للبشر، مثل ما صنعه السيد المسيح مع السامرية فقد قرر سترها ولم يذكر اسمها، أما الموقف الثانى فهو الاحتمال فقد احتمل المسيح إنكار بطرس له وعاتبه أما الصفة الثالثة فهى طول الأناة، فقد صبر المسيح على شاوول الطرطوسى مشددا في حديثه لزوجات الكهنة: لا يظهر منك أى مظهر من القسوة، مثل الرحمة مع المرأة الخاطئة والمسيح احتوى الأزمة.

وأضاف البابا تواضروس: الله أخذ الابن الضال في حضنه متغاضيًّا عن الماضي. مشددا على أهمية فضيلة الحوار بكلمات رقيقة وبالصلاة وتجنب النزاعات.

فيما يبدأ الأقباط الأرثوذكس الاثنين المقبل التاسع من فبراير الجاري، الصوم المعروف بصوم يونان، ولهذا الصوم قصة ذكرها الكتاب المقدس وطقوس خاصة تفسر معناه ، وصوم يونان هو الصوم الذى يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بفصح يونان، وهو مصطلح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد، الذى يطلق عليه أيضا عيد الفصح.