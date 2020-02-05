اعترافات عصابة "دستة" بالقليوبية: بنسرق البطاريات علشان "المزاج"

القليوبية نيفين طه

كنا بحاجة للمال، فاتفقنا على تكوين تشكيل عصابى لسرقة البطاريات، ورغم أننا كنا نبيعها بثمن بخس ولكنها كانت تساندنا من أجل العيش والأنفاق على جلسات الكيف والمزاج.

وتوالت اعترافات عصابة "دستة" لسرقة بطاريات السيارات بالطرق العامة بالقناطر الخيرية، خلال تحقيقات البحث الجنائى، قائلين كنا نراقب السيارات المتوقفة بالطرق الرئيسية والفرعية، ونقوم بسرقة بطاريتها، ونبيعها لتجار الخردة، وارتكبنا 14 واقعة، وكنا نفق الأموال حصيلة البيع على جلسات الكيف والمزاج حتى وقعنا فى أيدى رجال الشرطة وتم ضبطنا وتقديمنا للمحاكمة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات.

وردت معلومات سرية للمقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية أكدتها التحريات بقيام "أحمد س" وشهرته " دسته " عاطل و"عبد الحميد ع" وشهرته " إسلام " عاطل وأسامه م خ وشهرته "الصعيدى " عاطل وكرم ع ع عاطل وعبد الرحمن م س عاطل وعبد اللطيف م ع عاطل وجميعهم مقيمين كوم أشفين دائرة مركز قليوب بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات حال توقفها بالطرق الرئيسية والفرعية.

أخطرت الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهم مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية ملك وقيادة المتهم الأول ومحمل عليه عدد ( 18 ) بطارية سيارة مختلفة الأحجام أثناء قيامهم بنقلها لمسكن المتهم الثانى وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، بمواجهة المتهمين أقروا بصحة ما أسفرت عنه التحريات وأن البطاريات المضبوطة حوزتهم خاصة بعدد 14 واقعة سرقة ( محددين )، جرى التحفظ على مركبة التروسيكل والبطاريات المستولى عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي.