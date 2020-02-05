ارتفاع حصيلة الانهيار الثلجى بشرقى تركيا إلى 8 قتلى و20 مصابا

أ ش أ

ارتفعت حصيلة الانهيار الثلجى بشرقى تركيا إلى 8 قتلى وإصابة 20 آخرين. وذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء أن الحكومة التركية أعلنت عن فقدان عشرات من رجال الإنقاذ أثناء بحثهم عن مفقودين جراء الانهيار الثلجي.

وقال والى وان، محمد أمين بيلمز، فى تصريحات لوسائل إعلام، إن فرق البحث والانقاذ تواصل عملها في المنطقة، إثر حادثة الانهيار الثلجى، التي وقعت مساء الثلاثاء. ولفت إلى أن الفرق توصلت إلى الحافلة التي غطتها الثلوج، حيث جرى انقاذ 5 أشخاص، وانتشال جثث 4 آخرين.