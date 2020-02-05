أخبار مصر اليوم.. الحكومة: لم نسجل حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بـ كورونا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها تأكيد الحكومة أنها لم تسجل حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بـ كورونا حتى الآن، ومطالبة وزارة الداخلية المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات، وتحذير هيئة الأرصاد من رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة غدا وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء.

وفيما يلى أهم أخبار اليوم الأربعاء..

الحكومة: لم نسجل حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بـ"كورونا" حتى الآن

أكدت وزيرة الصحة أنه حتى الآن لا يوجد تسجيل لأى حالات مشتبه فيها أو مؤكدة داخل مصر مصابة بفيروس الكورونا المستجد "2019-nCoV"، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول (جوية/ بحرية/ برية)، ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما أن الوزارة تقوم بمراقبة الوضع الوبائى العالمى على مدار الساعة، كما أشارت الوزيرة إلى الموقف الوبائي العالمي من فيروس الكورونا المستجد حتى اليوم 5 فبراير الجارى.

وزير التعليم فى مؤتمر صحفى: نتيجة الصف الثانى الثانوى أفرزت المواهب وطلاب حصلوا على الدرجات النهائية.. ويكشف: 60 ألف طالب حاولوا الغش.. طارق شوقى للطلاب: الدرس بيضيع وقت وفلوسك ولو عايز تروح براحتك ده قرارك

عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشرح نتيجة الصف الثانى الثانوى العام الإلكترونية التى تم إعلانها خلال الأيام الماضية، بحضور قيادات الوزارة، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، وأحمد ضاهر نائب الوزير لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

تحطم طائرة بعد خروجها عن مسارها فى مطار إسطنبول

خرجت طائرة ركاب عن مسارها عند هبوطها في إسطنبول وانشطرت إلى نصفين، وفق ما أفادت قناة العربية.

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

تسعى الدولة للتحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية التي تتعامل مع المواطنين لراحتهم، فضلاً عن تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، لذا أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية.

التعليم: نتيجة الثانى الثانوى أفرزت المواهب وطلاب حصلوا على الدرجات النهائية

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، موضحا أن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شئ يدعوا للفخر، موضحا أن دفعة الصف الثانى الثانوى مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهى سنة نقل عادية.

مصر لا تنسى أبناءها.. احتفال شعبى فى دمياط ابتهاجا بعودة الصيادين بعد احتجازهم أكثر من شهرين باليمن.. والأهالى يرفعون الأعلام ويهتفون تحيا مصر.. والصيادون: نشكر الرئيس السيسى وكنا فاقدين الأمل فى عودتنا.. صور

استقبلت محافظة دمياط أبناءها الصيادين العائدين من رحلة احتجاز مراكبهم فى اليمن، والتى استمرت أكثر من شهرين على متن مركبى صيد بها 32 صيادا منهم 20 من أبناء دمياط على متن المركبين "وان تو" و"المصطفى الهادى"، تم احتجازهما بالقرب من سواحل ميناء "الحديدة" شمال اليمن؛ وسادت حالة من الارتياح مساء أمس الثلاثاء بعد تجاوز محنة الاحتجاز، ووصولهم لأهاليهم.

المركز القومى للبحوث: نمتلك تكنولوجيا صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بشعبة بحوث البيئة والمشرف على مركز التميز للفيروسات بالمركز القومى للبحوث أن المركز يمتلك تكنولوجيا الهندسة الوراثية العكسية اللازمة لعزل جميع الفيروسات المسببة للإنفلونزا بما فيها فيروس كورونا، وأشار الدكتور محمد أحمد علي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إلى أن تلك التقنية تعد الأساس الذي يقوم عليه عزل الفيروسات لإنتاج لقاحات مضادة لها، وهو ما تحقق بنجاح في إنتاج لقاح محلي الصنع لإنفلونزا الطيور، مؤكدا أنه يجري حاليا العمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا ونحتاج إلى تعاون أجهزة الدولة والتمويل.

العربية للتصنيع: مفيش قطعة أثاث مستوردة هتدخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن شركة الهيئة المختصة بتصنيع الأثاث للعاصمة الإدارية الجديدة، بدأت بالفعل فى كثير من الإجراءات وبالتنسيق مع كثير من شركات القطاع الخاص، وسيبدأ التوريد قريبا.

تكلفة إصلاح الطرق 37 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يشهد اتفاقية بين التنمية المحلية والنقل لرصف الطرق بـ12 محافظة كمرحلة أولى بملياري جنيه.. وتكليفات من السيسي باستخدام المعدات الحديثة لاعادة تدوير طبقات الرصف

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن تكلفة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات تصل إلى 37 مليار جنيه، وسيتم البدء كمرحلة أولى بتطوير الطرق فى 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه.

كيف يدخل أصحاب بطاقات التموين موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول؟

يواصل موقع دعم مصر حاليا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به، أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة.

شاهد لحظة إطلاق شاب النار على خطيبته ثم انتحاره لرفضها الرجوع له

فيديو صادم رصدته كاميرات المراقبة، والذى وثق لحظة إطلاق شاب النار على خطيبته فى الشارع بمنطقة النزهة بسبب شعوره باليأس ورفضها الرجوع له بعد فسخ الخطوبة، ثم إطلاقه النار على نفسه فى محاولة للانتحار ، إلا أنه تم إسعافه فور نقله إلى المستشفى وسط ذهول المارة من هول المشهد، فيما قررت النيابة العامة إحالته لمحكمة الجنايات.

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تعيين مسلم رئيسا للشرطة فى مدينة باترسون

عينت السلطات الأمريكية إبراهيم مايك بايكورا، رئيسا لجهاز الشرطة في مدينة باترسون، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الجيش السوادنى: لقاء البرهان مع نتنياهو هدفه رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب

قال ناطق باسم الجيش السودانى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى أوغندا جرى بمعرفة رئيس الوزراء وعلمه وأن من أهدافه رفع السودان من قائمة الارهاب، متوقعًا نتوقع أن يعود اللقاء بفوائد كبيرة على السودان، وأضاف: هناك محادثات تحضيرية سبقت اللقاء بثلاثة أشهر تمت مع رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الخارجية الأمريكى.

القبس الكويتية: إصابة 42 عسكريا بالكويت بمرض "الإيدز" وإحالتهم للتقاعد

ذكرت صحيفة القبس الكويتية، إصابة 42 عسكريا داخل الكويت بمرض «الإيدز»، وفقا للجنة الفحص الطبى، التى تعكف على فحص العسكريين.

جلوبال فاير باور: لأول مرة الجيش السعودى يصعد 8 مراكز عالميا ويتفوق على إسرائيل

كشف موقع جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا فى أحدث تقرير له عن قائمة 2020 لأهم جيوش العالم، صعود جيش المملكة العربية السعودية لأول مرة للمركز الـ 17 عالميا والثانى عربيا، متقدما 8 مراكز دفعة واحدة، حيث كان يحتل المركز 25 العام الماضى، متجاوزا الجيش الإسرائيلى، الذى احتل المرتبة رقم 18 وفق قائمة التصنيف التى تعتمد على نحو 50 معيارا، من بينها القوة البشرية ومساحة الأرض، وحجم المطارات والموانئ والسواحل، والميزانية وشبكة الطرق وخطوط المواصلات والسكك الحديدية، إلى جانب المعايير العسكرية والعتاد الحربى.

أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير، بقيمة 7 جنيهات، مسجلة 683 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب هبوط ملحوظ من 1560 إلي 1550 دولار.

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة غدا وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

تيتانك كورونا.. الفيروس القاتل يحول باخرة أميرة الألماظ إلى "حجر صحى".. 3700 راكب من 50 دولة يواجهون المجهول بعد اكتشاف 10 إصابات على متن السفينة.. وسلطات الصين تبدأ نقل عدد من الركاب إلى المنشآت الطبية

أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف بلدان العالم، خرجوا بحثا على الترفيه والسياحة البحرية على متن سفينة عملاقة، لينتهى بهم الأمر للاحتجاز داخل غرفهم على متن السفينة فى عرض البحر، لا يمكنهم العودة إلى بلادهم أو حتى الاقتراب من إحدى الشواطئ القريبة، وأصبحوا عالقين داخل "دياموند برينسيس.. أميرة الألماس" وهو اسم السفينة التى تحولت بين ليلة وضحاها إلى حجر صحى بسبب فيروس كرونا.

مواجهات نارية تنتظر الأهلى والزمالك فى قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا اليوم.. صن داونز والترجى والنجم الساحلى ومازيمبى فى طريق قطبى الكرة المصرية.. وبيراميدز والمصرى ضمن الثمانية الكبار فى قرعة الكونفدرالية

تقام فى السابعة مساء اليوم الأربعاء قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وسيتواجد فيها ممثلون لـ4 أندية مصرية هى الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال وبيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا 8 أندية فى ربع النهائى توجت جميعها من قبل باللقب، ويأتى على رأسهم الأهلى المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبى الكونغولى 5 ألقاب والترجى التونسى 4 ألقاب والرجاء المغربى 3 ألقاب والوداد المغربى لقبين ولقب لكل من النجم الساحلى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقى.

بشير التابعى: نفسى الزمالك يخسر من الأهلى 7 - صفر

تمنى بشير التابعى مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق خسارة الزمالك امام الأهلى بستة أهداف أو سبعة أهداف فى مباراة القمة المقبلة فى الدورى، وقال التابعى فى تصريحات تليفزيونية إن الجيل الحالى فى القلعة البيضاء يمتلك القدرة على حصد الألقاب والمنافسة فى جميع البطولات التى يشارك فيها، خصوصاً أنهم أمام فرصة تاريخية لتحقيق ذلك بداية من مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.