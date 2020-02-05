أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء..استمرار اضطراب الأسواق بسبب فيروس كورونا

كتب إسلام سعيد

شهد الاقتصاد عدد من الأحداث والأخبار الهامة لعل أهمها، التذبذب الواضح الذى شهده سعر الذهب محليا وعالميا بسبب تفشى فيروس كورونا، وكذلك اضطراب البورصات فى عدة دول.

المصرية للاتصالات تعين بنك استثمار لدراسة آثار صفقة الاستحواذ على فودافون مصر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق "المصرية للاتصالات"، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية، ذات الصلة.

وأكدت المصرية للاتصالات، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لتوصية مستشارها القانونى للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.

800 ألف سائح صينى إلى مصر سنويا.. وشعبة السياحة: توقفها غير مؤثر

قال عمارى عبد العظيم عمارى رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن حجم السياحة الصينية فى مصر وصلت إلى 800 ألف سائح خلال عام 2019 ، ما يمثل نحو 5% من حجم الوفود السياحية من مختلف الدول إلى مصر.

وأضاف عمارى فى تصريح خاص لـ( اليوم السابع)، أن تراجع السياحة الصينية بعد أزمة انتشار فيروس كورونا لن تؤثر على الاقتصاد المصرى، خاصة وأن العدد السنوى للسياحة الصينية ضعيف مقارنة بالدول الأخرى على سبيل المثال روسيا التى كانت تمثل 70% من اجمالى السياحة فى مصر قبل التوقف .

وأوضح رئيس شعبة السياحة، أن دعوات الابتعاد عن التجمعات خلال السفر للخارج لن تؤثر على المتوجهين لأداء العمرة فى المملكة العربية السعودية ، حيث أن طبيعة الطقس فى مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتمد على الجو الجاف الذى لا يسمح بانتشار الفيروسات الوبائية ، والدليل ظهور فيروسات منذ فترات سابقة على مستوى العالم ولم تؤثر فى أعداد السياحة المتوجهة إلى مكة المكرمة.

شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية: أسعار النفط قد تنخفض 5 دولارات

رأى آندي ليبو ،رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتيس الأمريكية أن المخاوف من انتشار فيروس كورونا في العالم قد يتسبب في تراجع أسعار النفط عالميًا بمقدار 5 دولارات إضافية.

وأوضح ليبو ، في تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن سوق النفط شهد خسائر في الفترة الأخيرة وسوف يتكبد على الأرجح المزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة إلا أنه سينتعش في نهاية المطاف وسيعود الاقتصاد الصيني إلى ما يشبه وضعه الطبيعي، لكنه سيستغرق وقتًا طويلًا قبل حدوث ذلك.

وأردف أن الطلب الصيني على النفط قد ينخفض بشكل كبير بعد أن انخفض الاستهلاك بنحو 20%، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين برميل يوميًا، لأننا لا نعرف حجم الفيروس والمدة التي يستغرقها قبل أن تنتهي الأزمة.

المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يعاود التراجع بختام تعاملات جلسة الأربعاء

عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، التراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% خاسراً 44.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8094.36 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه خلال حلسة أمس، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.65% خاسراً 273.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7230.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 153.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 77 شركة، فيما تراجعت 106 شركة.

الذهب العالمى يرتفع بفضل الطلب على الملاذات الآمنة بسبب فيروس كورونا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متعافية بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة مع تنامي الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.

وكسب الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1561.62 دولار للأوقية بعدما تراجع 1.5% أمس الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة منذ أوائل نوفمبر.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 1565.60 دولار.

وتجاوز عدد حالات الوفاة في الصين 490 شخصا مع وقف شركتي طيران في الولايات المتحدة الرحلات إلى هونج كونج في أعقاب أول حالة وفاة هناك وتأكيد عشر حالات إصابة على متن سفينة سياحية يابانية تخضع للحجر الصحي.

عضو باتحاد الصناعات: خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبى قد يضر بصادرات تتمتع بمميزات

أكد المهندس حسام فريد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمل بعض الغموض يتعلق بتفاصيل الخروج هل كان باتفاق أم بدون اتفاق لما له من أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للشركاء التجاريين معها ومن بينها الشركات المصرية.

وأضاف حسام فريد، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بعض الصادرات المصرية إلى بريطانيا تتمتع بمميزات لها علاقة برسوم إغراق مفروضة على الواردات الصينية إلى بريطانيا وبالتالي تمتع هذه الصادرات بميزة نسبية تحت عباءة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد يترتب عليه الغاء التمتع بهذه المميزات، بينما من الممكن أن تحصل بعض الصناعات الأخرى على مميزات بعد الخروج من عباءة الاتحاد الأوروبي.

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة التجارة بمد عمل المجالس التصديرية 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم 12 لسنة 2019 لوزير الصناعة والتجارة بالتجديد للمجالس التصديرية لمدة 3 أشهر.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تقرر استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى لمدة 3 أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس المقبل، وذلك لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة، لتعزيز دورها الرئيسى فى تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وقالت نيفين جامع، فى بيان صحفى سابق، إن الوزارة بصدد إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.