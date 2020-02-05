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عضو باتحاد الصناعات: خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبى قد يضر بصادرات تتمتع بمميزات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:08 ص
عضو باتحاد الصناعات: خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبى قد يضر بصادرات تتمتع بمميزات المهندس حسام فريد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
كتب: مدحت عادل

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أكد المهندس حسام فريد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمل بعض الغموض يتعلق بتفاصيل الخروج هل كان باتفاق أم بدون اتفاق لما له من أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للشركاء التجاريين معها ومن بينها الشركات المصرية.
 
وأضاف حسام فريد، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بعض الصادرات المصرية إلى بريطانيا تتمتع بمميزات لها علاقة برسوم إغراق مفروضة على الواردات الصينية إلى بريطانيا وبالتالي تمتع هذه الصادرات بميزة نسبية تحت عباءة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد يترتب عليه الغاء التمتع بهذه المميزات، بينما من الممكن أن تحصل بعض الصناعات الأخرى على مميزات بعد الخروج من عباءة الاتحاد الأوروبي.
 
ويرى حسام فريد، أن مكتب التمثيل التجاري في لندن من الممكن أن يلعب دورا كبيرا في تتبع الإجراءات الخاصة بالخروج من عباءة الاتحاد الأوروبي وتوابع هذا الخروج وتأثيراته الإيجابية والسلبية على التبادل التجاري مع بريطانيا.
 
وأظهر أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بلندن، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1763.8 مليون جنيه إسترليني وبنسبة زيادة بلغت 9.4%، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. 
 
وسجلت الصادرات المصرية للمملكة المتحدة نحو 720.8 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة يناير/ سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 680.8 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%.
 
وضمت قائمة أهم بنود الصادرات المصرية لهذا السوق الهام خلال الثلاثة أعوام الماضية في "الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات بترولية، والأسمدة، والخضروات والفاكهة، والملابـس الجاهزة، والكيماويات غير عضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد واغطيه الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث".

اتحاد الصناعات

البريكست

الاتحاد الأوروبي

خروج بريطانيا

الصادرات المصرية

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