سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:45 ص
وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم لجان الامتحانات
دمياط - عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح، كما جرت أعمال رصد الدرجات فى الكنترول الرئيسى، وتجرى الآن أعمال المراجعة النهائية للدرجات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر إعلان النتيجة فور اعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، ورصد درجات الطلاب، مضيفًا أن أعضاء الكنترول يقومون حاليًا بمراجعة ما تم رصده من درجات قبل اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا، وأضاف سويلم، أنه أعطى تعليمات مشددة لأعضاء الكنترول والمراجعين، بضرورة توخى الدقة أثناء رصد درجات الطلاب، ومراجعتها مراجعة دقيقة حرصًا على مستقبل الطلاب.

وفى سياق متصل، أكد سويلم أنه التقى بمسئولى التعليم الابتدائى وتنسيق التعليم الابتدائى بالإدارات التعليمية، بحضور جهاد عيد مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى، وحسام اللبان مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائى وأمين الخياط منسق عام الصفوف الأولى.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، وما تم فى اجتماع الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين وعرض أخر التطورات بمنظومة التعليم الجديد 2.0، بالإضافة إلى مناقشة ما ورد من الأكاديمية المهنية للمعلمين بخصوص الإجراءات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى وعرض واستكمال وتحديث قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بإحصائيات الطلاب استكمالاً لمبادرة 100 مليون صحة وقاعدة المعلمين بالحصة الإلكترونية.


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

نتيجة الشهاده الإعدادية

اخبار

اليوم السابع بلس

الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التاديبية تبرئ 24 مسئولا بميناء دمياط من وجود فروق ضرائب لكبار الممولين

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:01 م

"اليوم السابع" داخل أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف السمكية بالشرق الأوسط.. مدير المصنع: بدأنا التصدير للخارج بعد سد احتياج السوق المحلى.. والمشروع مقام على 30 ألف متر باستثمارات 2 مليار جنيه ويوفر 250 فرصة عمل.. صور

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:30 م

محافظ دمياط توجه بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة ورفع الإشغالات بكفر البطيخ

السبت، 01 فبراير 2020 05:28 م

نائبة: طالبنا رئيس الوزراء بإقامة معارض دائمه لمنتجى أثاث دمياط بالقاهرة

السبت، 01 فبراير 2020 02:30 ص

10 توجيهات من رئيس الوزراء لحكومته بعد لقائه نواب "دمياط" ..تعرف عليها

السبت، 01 فبراير 2020 01:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

دلالات اعترافات حلفاء الإخوان بأخطاء الجماعة.. التنظيم يعانى من الهزيمة واليأس

دلالات اعترافات حلفاء الإخوان بأخطاء الجماعة.. التنظيم يعانى من الهزيمة واليأس

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة