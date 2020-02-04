وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

دمياط - عبده عبد البارى

أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح، كما جرت أعمال رصد الدرجات فى الكنترول الرئيسى، وتجرى الآن أعمال المراجعة النهائية للدرجات.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر إعلان النتيجة فور اعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، ورصد درجات الطلاب، مضيفًا أن أعضاء الكنترول يقومون حاليًا بمراجعة ما تم رصده من درجات قبل اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا، وأضاف سويلم، أنه أعطى تعليمات مشددة لأعضاء الكنترول والمراجعين، بضرورة توخى الدقة أثناء رصد درجات الطلاب، ومراجعتها مراجعة دقيقة حرصًا على مستقبل الطلاب.



وفى سياق متصل، أكد سويلم أنه التقى بمسئولى التعليم الابتدائى وتنسيق التعليم الابتدائى بالإدارات التعليمية، بحضور جهاد عيد مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى، وحسام اللبان مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائى وأمين الخياط منسق عام الصفوف الأولى.



وتطرق الاجتماع لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، وما تم فى اجتماع الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين وعرض أخر التطورات بمنظومة التعليم الجديد 2.0، بالإضافة إلى مناقشة ما ورد من الأكاديمية المهنية للمعلمين بخصوص الإجراءات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى وعرض واستكمال وتحديث قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بإحصائيات الطلاب استكمالاً لمبادرة 100 مليون صحة وقاعدة المعلمين بالحصة الإلكترونية.