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وزير الصحة الموريتانى يؤكد خلو بلاده من فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:38 م
وزير الصحة الموريتانى يؤكد خلو بلاده من فيروس كورونا المستجد كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أكد وزير الصحة الموريتاني الدكتور نذير ولد حامد، أن بلاده خالية من فيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير الموريتاني - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في نواكشوط - إنه في إطار الإجراءات الاحترازية تم عزل 12 شخصا قادمين من الصين لفترة تصل إلى 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس. 
وأضاف أن الدولة خصصت لهم أماكن معروفة بعيدة عن السكان، موضحا أن المحجوزين لا يحملون أعراض الفيروس وإنما تم ذلك من قبيل الاحتياط.
وتابع أن بلاده تضع نقاط تفتيش عند المعابر الحدودية شملت المطارات والموانئ ونقاط عبور حدودية وأن هذه النقاط سيتم تعميمها للتأكد من خلو الوافدين إلى البلاد من أعراض الفيروس، مؤكدا على توافر التجهيزات الضرورية الخاصة من وسائل الوقاية والفحوص بالبلاد. 

نذير ولد حامد

فيروس كورونا

كورونا

موريتانيا

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