وزير الصحة الجزائرى: لم يتم تسجيل إصابات بكورونا لمن تم إجلاؤهم من الصين

هند المغربي

أعلن وزير الصحة الجزائري أنه لم يتم تسجيل إصابات بكورونا للذين تم إجلاؤهم من الصين وفق ماذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها؛ وكانت السلطات الجزائرية قررت تعليق كل الرحلات للصين حيث وصلت الطائرة الجزائرية التى أجلت أكثر من 50 شخصا من ووهان الصينية بسبب كورونا.

يذكر أن الحكومة الصينية فرضت قيودا صارمة فى مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد، حيث انتشر المرض، وشددت إجراءات الحجر الصحى بحيث لا يسمح سوى لفرد واحد من أفراد العائلات بالمغادرة لشراء حاجياتها من الطعام.

يذكر أن الفيروس تسبب حتى اليوم في قتل 425 شخصا في الصين، وشخص واحد في كل من الفلبين وهونج كونج. وتأكدت 20 ألف حالة إصابة، منها 180 على الأقل خارج الصين .

وأعلنت الحكومة الصينية، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في خوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابا في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصا.