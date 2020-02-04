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هيئة جنايات الفيوم تشهد المعاينة التصويرية لقتل مدرس أزهرى لزوجته وأبنائه

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:31 م
هيئة جنايات الفيوم تشهد المعاينة التصويرية لقتل مدرس أزهرى لزوجته وأبنائه محكمه- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أجرت هيئة محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم، مساء اليوم، معاينة تصويرية لواقعة ارتكاب المتهم "خ.ف"، مدرس اللغة الإنجليزية، جريمة قتل زوجته والأطفال الأربعة، داخل شقة الزوجية، بأحد الأبراج السكنية، بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم.

انتقلت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعى، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، وشعبان عجمى، إلى مكان الواقعة، واصطحبت قوات الشرطة المتهم بارتكاب الجريمة إلى مكان الواقعة، لإجراء المعاينة التصويرية، وكيفية ارتكاب الواقعة.

رصدت المحكمة، وجود آثار الدماء للضحايا، من الزوجة والأبناء الأربعة، فى غرفة النوم، وعلى الأسرة، وحاول المتهم، العدول عن اعترافاته الأولى بارتكاب الواقعة، وادعى أن أحد الأشخاص من الذين كان على خلاف معه بسبب التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بقرية هوارة، هو الذى ارتكب الواقعة.


وتأتى أقوال المتهم، لتتطابق مع أقواله التى أدلى بها أمام النيابة العامة أثناء نظر سير الدعوى، والتى حاول فيها أيضا العدول عن أقواله الأولى بالاعتراف بارتكابه الواقعة، بدعوى حماية زوجته وأبنائه الأربعة من بطش أحد شركائه فى التنقيب عن الآثار.

كان المتهم، قد توجه إلى قسم شرطة الفيوم، منتصف يوليو الماضى، وسلّم نفسه، واعترف بأنه قتل زوجته وأبنائه الأربعة، بساطور، أثناء نومهم، خوفا عليهم من تهديدات أحد شركائه فى التنقيب عن الآثار بمنزل بقرية هوارة، بمركز الفيوم، والذى هدد باغتصاب زوجته وقتل أبنائه، بسبب خلافات بينهما على الآثار.


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